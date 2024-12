Un singur loc disponibil – Cum arată semifinalele de la CE de handbal feminin

Franța a trecut de Ungaria, scor 30-27, și este sigură de câștigarea Grupei Principale 1 de la Campionatul European de handbal feminin. În urma acestui rezultat, unguroaicele își cunosc adversara din semifinale: Norvegia.

Meciul decisiv pentru supremația din Grupa Principală 1 (din care a făcut parte și România) a avut loc între Ungaria (una dintre țările gazdă) și Franța.

Franțuzoaicele au avut câștig de cauză, scor 30-27, iar succesul le-a adus locul întâi.

Hungary and France progress play the semi-finals. Sweden will fight for the 5th place 👍#catchthespirit #ehfeuro2024 pic.twitter.com/iRZJQePwft

