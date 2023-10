Un sibian protestează din cauza accidentelor produse pe o stradă din Sibiu: „Cer autorităților să facă ceva” / A fost martorul mai multor accidente, ultimul s-a produs vineri

Ioan Adrian Mureșan este muncitor la o fabrică din Zona Industrială Vest a Sibiului și a avut nefericirea să fie martor la cele mai grave accidente petrecute în intersecția dintre Calea Șurii Mici și strada Salzburg, scrie Turnul Sfatului. Era în coloană și atunci când patru oameni au murit după ce mașina lor a fost lovită în plin de un TIR, și vineri, când coliziunea dintre două microbuze de transport persoane se putea transforma într-o tragedie.

Hotărât să facă ceva concret pentru a cere reconfigurarea intersecției, sibianul în vârstă de 55 de ani a ieșit sâmbătă dimineața să atragă atenția autorităților asupra pericolului continuu din această zonă intens circulată.

Îmbrăcat într-o vestă reflectorizantă, Mureșan a lipit pe stâlpii din jur afișe cu mesaje pe care suntem obișnuiți să le auzim la campaniile de prevenire ale poliției – Stop accidentelor și Viața are prioritate.

„Mi-am zis să-mi sacrific o oră, cu toate că am multe de făcut azi, am și eu familie, copii, dar am vrut să atrag atenția. Nu este un lucru greu. Dacă s-ar face o insulă mai mare și să se facă curba mult mai largă, mai extinsă, atunci, automat, la un sens giratoriu limita de viteză este 30 km la oră și nu o să se mai creeze nici ambuteiaje, ieși mai ușor din intersecție. La ora de vârf sunt foarte multe mașini”, a spus acesta.

Mai mulți manageri ai unor firme din Sibiu s-au unit și au realizat o solicitare oficială către autorități, cerând refacerea intersecției și creșterea gradului de siguranță rutieră. O propunerea viza inclusiv transformarea ei în sens giratoriu.

Nicio măsură nu a fost luată de autorități în această intersecție, iar semnatarii cererii nu au primit nicio explicație și niciun răspuns oficial.