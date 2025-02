Un profesor spaniol a dezvoltat un model matematic care descrie mişcarea magmei

Profesorul Rafael Granero de la Universitatea din Cantabria (UC), din nordul Spaniei, a dezvoltat un model matematic care descrie mişcarea magmei printr-o ecuaţie care defineşte şi mişcarea unui fluid care se ridică prin convecţie în interiorul altui fluid, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Specialistul în matematică a început prin a studia unele ecuaţii care au primit multă atenţie încă de la începutul anilor 1980. Aceste ecuaţii „descriu mişcarea convectivă a unui fluid cu o anumită vâscozitate într-un fluid cu o vâscozitate diferită”, explică UC într-un comunicat.

Astfel, principala contribuţie adusă de Rafael Granero este că a derivat o nouă ecuaţie diferenţială parţială pentru mişcarea magmei şi a demonstrat că această ecuaţie are soluţii periodice de tip val care se deplasează (în matematică o soluţie periodică de tip val este o funcţie periodică a unui spaţiu unidimensional care se deplasează cu viteză constantă – o oscilaţie).

Întrucât este vorba despre o lucrare de matematică pură, cercetătorul este interesat în principal de faptul că ideile şi tehnicile matematice dezvoltate pot fi folosite şi în alte ecuaţii, precum cele ale biofilmelor din biologie, conform EFE.

Potrivit UC, acest studiu a fost publicat recent în revista ştiinţifică Applied Mathematics Letters, sub titlul „On a Camassa-Holm type equation describing the dynamics of viscous fluid conduits”.