Un politician german a demisionat după ce a postat o poză cu o păpușă care purta tricoul echipei St. Pauli și un logo nazist

Un politician local din nordul Germaniei, care a postat o fotografie cu o păpușă sexuală îmbrăcată într-un tricou cu numele clubului din Bundesliga St. Pauli și cu o funie la gât, a demisionat în urma unui val de critici, potrivit Reuters.

Postarea lui Bulent Buyukbayram, membru al Creștin-Democraților din orașul Delmenhorst, includea și mesajul „merde St Pauli” scris pe capul păpușii, cu litera „S” modelată sub forma siglei SS, principalul corp paramilitar al naziștilor.

🇩🇪 GERMAN POLITICIAN RESIGNS AFTER POSTING „NAZI SEX DOLL” PHOTOS

Just… why?!…

Bulent Buyukbayram, a local German politician, has stepped down after posting an image of a sex doll wearing a St Pauli shirt with a noose around its neck and Nazi-style symbols on its head.

The… pic.twitter.com/BdVDELcEQd

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 9, 2024