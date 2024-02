Un om de afaceri ex-PSD e candidatul USR la Primăria Giurgiu

Fostul consilier local PSD Codruţ Câinaru, care în urmă cu o săptămână şi-a dat demisia din partid, este candidatul USR pentru funcţia de primar al municipiului Giurgiu, iar partidul va avea candidaţi proprii la primărie în 40 din cele 56 de localităţi din judeţ, anunță Agerpres, care îl citează pe preşedintele organizaţiei judeţene a USR Giurgiu, Ciprian Alexandru.

„Este o premieră pentru USR Giurgiu în faptul că în campania din 2024 o să avem un candidat la Primăria municipiului Giurgiu. Mi-a fost foarte greu să găsesc un asemenea om, am avut nişte filtre pe care mi le-am impus în a alege un candidat: avem nevoie de un primar care să ştie cum se fac banii, nu să se plângă că nu are bani. Şi acesta este omul de afaceri Codruţ Câinaru, el ar putea câştiga Primăria municipiului Giurgiu’, a susţinut Ciprian Alexandru.

Potrivit acestuia, Codruţ Câinaru are experienţă în administraţia publică, pentru că a fost consilier în cadrul CLM Giurgiu.

„Mi-am dorit să fiu candidat la Primăria municipiului Giurgiu. Plecăm dintr-o poziţie în care mulţi ne cotează cu şansa a patra, dar putem fi buturuga mică ce răstoarnă două care mari. Din fericire, carele acestea cam scârţâie. În politică am intrat acum patru ani alături de PSD. (…) Am muncit mult, dar au urmat trei ani şi jumătate în care bătând la uşi nu s-au deschis, deşi am avut intenţia declarată pentru ca în 2024 să fiu candidatul la Primărie din partea PSD şi acest lucru nu s-a întâmplat, fapt pentru care în data de 20 februarie 2024 mi-am dat demisia şi din PSD şi din funcţia de consilier municipal, pentru că oamenii caută o alternativă’, a declarat Codruţ Câinaru.

Șeful USR Giurgiu a declarat că decizia comasării alegerilor este „un gest de putere”, dar unul „agresiv”, transmite Agerpres.

„Comasarea alegerilor este un gest de putere dat de cele două partide, dar un gest agresiv, îl consider eu, dat de o atitudine pasiv agresivă şi temătoare de ce se va întâmpla; ei vor să îşi mai salveze ceva. Chiar dacă am aflat cu o lună înainte că vor să comaseze alegerile, recunosc că nu am avut timp să recuperăm cele patru luni cu care s-a devansat termenul de alegeri locale, dar în USR am plecat de jos şi am luptat şi aşa vom face şi acum’, a afirmat Ciprian Alexandru în cadrul unei conferinţe de presă.

Ciprian Alexandru a menţionat că USR are o alianţă cu PMP şi Forţa Dreptei, dar că el va fi candidatul pentru Consiliul Judeţean.