Un oficial Hamas spune că „nimeni nu are idee” câţi ostatici israelieni sunt încă în viaţă

Soarta celor 120 de ostatici rămaşi în Gaza este crucială pentru orice înţelegere care să pună capăt conflictului prelungit şi sângeros dintre Israel şi Hamas . Dar un înalt oficial al Hamas a declarat pentru CNN că „nimeni nu are idee” câţi dintre ei sunt în viaţă şi că orice acord pentru eliberarea lor trebuie să includă garanţii de încetare permanentă a focului şi retragerea completă a forţelor israeliene din Gaza, transmite News.ro.

Într-un interviu acordat CNN, purtătorul de cuvânt al Hamas şi membru al biroului politic Osama Hamdan a oferit o perspectivă asupra poziţiei grupului militant cu privire la negocierile de încetare a focului blocate, o părere despre eventualul regret al Hamas faţă de decizia de a ataca Israelul, având în vedere numărul tot mai mare de morţi palestinieni şi un comentariu asupra mesajelor de la începutul acestei săptămâni de la şeful său din Gaza, Yahya Sinwar, bărbatul despre care se crede că este cel mai important factor de decizie în orice acord de pace.

SUA consideră că Hamas deţine cheia discuţiilor. „Tocmeala trebuie să înceteze”, a declarat secretarul de stat al SUA Antony Blinken, joi, pentru NBC, cerându-i lui Sinwar să pună capăt războiului. „Este relativ în siguranţă sub pământ; oamenii pe care pretinde să-i reprezinte, suferă în fiecare zi”, a afirmat el.

Vorbind pentru CNN în capitala libaneză Beirut, Hamdan a spus că cea mai recentă propunere pusă pe masă – un plan israelian care a fost anunţat public pentru prima dată de preşedintele american Joe Biden la sfârşitul lunii trecute – nu a îndeplinit cerinţele grupului pentru încheierea războiului.

Hamdan a declarat pentru CNN că Hamas are nevoie de „o poziţie clară din partea Israelului pentru a accepta încetarea focului, o retragere completă din Gaza şi să-i lase pe palestinieni să-şi determine singuri viitorul, reconstrucţia, (ridicarea) asediului… şi suntem gata să vorbim despre o înţelegere corectă privind schimbul de prizonieri.”

Negocierile privind propunerea susţinută de SUA s-au intensificat în ultimele zile, dar au părut să se oprească miercuri după ce Hamas şi-a prezentat răspunsul la document, la 12 zile de când l-a primit.

Blinken şi-a exprimat frustrarea faţă de ceea ce a spus că este decizia Hamas de a prezenta „numeroase modificări”, descriind unele dintre ele ca fiind „dincolo de poziţiile pe care (Hamas) le-a luat anterior”.

„Unele dintre modificări sunt realizabile. Unele nu sunt”, a spus Blinken la o conferinţă de presă la Doha, miercuri.

Planul de încetare a focului susţinut de SUA, care a fost aprobat luni de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, prevede o abordare treptată. În prima fază, ar urma să existe o încetare a focului de şase săptămâni în care unii ostatici ar fi schimbati cu prizonieri palestinieni, iar armata israeliană se va retrage din zonele populate din Gaza. A doua fază – încheierea permanentă a războiului şi retragerea completă a Israelului din Gaza – va fi implementată doar după negocieri suplimentare între cele două părţi.

Dar Hamdan a declarat pentru CNN că durata încetării focului a fost o problemă cheie pentru Hamas, care este îngrijorat de faptul că Israelul nu are intenţia de a duce la bun sfârşit a doua fază a acordului. Sfârşitul ostilităţilor trebuie să fie permanent, a spus el, iar Israelul trebuie să se retragă complet din Gaza.

„Israelienii vor încetarea focului doar pentru şase săptămâni şi apoi vor să se întoarcă la luptă, ceea ce cred că americanii, până acum, nu i-au convins pe israelieni să accepte (o încetare permanentă a focului)”, a spus el, adăugând că el crede că SUA trebuie să convingă Israelul să accepte o încetare permanentă a focului ca parte a acordului.

Israelul nu s-a angajat încă public în lesgătură cu acest acord, chiar dacă Casa Albă a subliniat în mod repetat că este un plan israelian pe care guvernul l-a acceptat. Premierul Benjamin Netanyahu, care a fost sub presiune pentru a-şi anunţa sprijinul pentru actualul plan, a spus în repetate rânduri că războiul nu se va încheia până când Israelul nu va elimina Hamas.

Blinken a declarat pentru NBC că Netanyahu i-a „reconfirmat” „că Israelul a sprijinit această propunere şi este gata să spună da” când l-a văzut cu câteva zile în urmă şi a dat vina pentru negocierile blocate direct asupra Hamas.

„Hamas trebuie să demonstreze că şi el vrea să se termine. Dacă o face, putem pune capăt. Dacă nu, înseamnă că vrea ca războiul să continue”, a spus Blinken.

Hamdan a refuzat în mod repetat orice întrebare despre rolul Hamas în suferinţa palestinienilor din Gaza. El a numit atacurile teroriste din 7 octombrie, care au declanşat războiul actual din Gaza, „o reacţie împotriva ocupaţiei”.

Atacul din 7 octombrie a fost cel mai mortal atac din istoria Israelului. Hamas şi alte grupuri armate palestiniene au ucis peste 1.200 de persoane, majoritatea civili, şi au luat ostatice aproximativ 250 de persoane în Gaza.

Israelul s-a grăbit să riposteze, declarând imediat război Hamas şi lansând o campanie intensă de bombardamente urmată de o invazie terestră câteva săptămâni mai târziu.

Această operaţiune a avut un impact devastator asupra palestinienilor din Gaza. Peste 37.000 de oameni au fost ucişi, majoritatea femei şi copii, potrivit Ministerului Sănătăţii din zonă. Se estimează că aproximativ 90% dintre oamenii care locuiesc în teritoriu au fost strămutaţi din cauza luptelor.