Un nou studiu asociază deteriorarea rețelelor cerebrale cu creșterea fundamentalismului religios

Un nou studiu apărut în publicația de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences sugerează că anumite rețele neuronale din creier, atunci când sunt deteriorate, pot influența probabilitatea de a dezvolta fundamentalism religios. Analizând pacienții cu leziuni cerebrale focale, cercetătorii au constatat că deteriorarea unei anumite rețele – în principal în emisfera dreaptă – a fost asociată cu niveluri mai ridicate de credințe fundamentaliste, potrivit PsyPost.

Această cercetare oferă o nouă perspectivă asupra fundamentalismului religios, care a fost studiat mult timp în psihologie, dar mai puțin în neuroștiințe.

Fundamentalismul religios este un mod de gândire și de comportament caracterizat printr-o aderență rigidă la doctrinele religioase care sunt considerate absolute. Acest fundamentalism a fost asociat cu diverse trăsături cognitive, cum ar fi autoritarismul, lipsa de îndoieli și o mai mică complexitate a gândirii.

În timp ce o mare parte din cercetările privind fundamentalismul religios s-au concentrat asupra factorilor sociali și de mediu, cum ar fi educația în familie și influența culturală, în ultimii ani a crescut interesul pentru rolul biologiei. Unele studii au sugerat că factorii genetici pot influența religiozitatea, dar până acum, foarte puține cercetări au analizat rețelele cerebrale specifice care ar putea sta la baza gândirii fundamentaliste.

Cercetătorii care au realizat acest studiu au dorit să abordeze o lacună în înțelegerea modului în care leziunile cerebrale ar putea afecta convingerile religioase, în special fundamentalismul. Cercetările anterioare au sugerat că deteriorarea cortexului prefrontal ar putea crește atitudinile fundamentaliste, dar aceste lucrări au fost limitate la eșantioane mici și s-au concentrat doar pe o parte a creierului. Autorii studiului au emis ipoteza că, în loc ca o singură regiune a creierului să fie responsabilă, fundamentalismul religios ar putea apărea din cauza deteriorării unei rețele de regiuni ale creierului conectate.