Un incendiu la Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul spaniol José Maria Bellido

Un incendiul izbucnit vineri seara în Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul acestui oraş din sudul Spaniei, potrivit căruia monumentul, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost „salvat”, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Din fericire, intervenţia rapidă şi magnifică a pompierilor din Cordoba a evitat o catastrofă. Incendiul este acum stins, iar în această noapte, echipe de pompieri şi de la poliţia locală vor rămâne la faţa locului pentru a preveni orice risc” de izbucnire a unui incendiu, a scris José Maria Bellido pe reţeaua de socializare X.

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT) şi a fost stins după miezul nopţii în acest edificiu milenar renumit în special pentru numeroasele coloane din marmură.

Înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1984, Moscheea-Catedrală din Cordoba a avut peste două milioane de vizitatori în 2024, potrivit site-ului său.