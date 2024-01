Un fragment al uşii avionului Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines, care s-a desprins vineri în timpul zborului, găsit într-o grădină de către un profesor din Portland

Un profesor de la Portland, în statul american Oregon, Bob, a găsit un fragment din uşa unui avion de tip Boeing 737 aparţinând Alaska Airlines în grădină, după ce aceasta s-a desprins vineri, în timpul unui zbor, scrie presa, relatează AFP, citată de News.ro.

”Sunt fericită să anunţ că am găsit panoul uşii”, a anunţat într-o conferinţă de presă preşedinta Agenţiei americane însărcinate cu Securitatea Transporturilor (National Transportation Safety Board, NTSB) Jennifer Homendy.

Profesorul ”a făcut o fotografie. În fotografii, pot vedea exteriorul panului uşii, părţile albe. Nu vedem nimic altceva, dar ne vom duce să-l luăm şi vom începe să-l analizăm”, a anunţat ea.

Jennifer Homendy anunţă luni că piloţii companiei Alaska Airlines au semnalat alerte de presurizare la trei zboruri înainte de incidentul de vineri, dar că, în acest stadiu, nu s-a stabilit vreo legătură între ele.

Uşa cu hublou a ”zburat”, în timp ce aeronava, de tip Boeing 737 MAX 9, se afla la aproximativ 5.000 de metri altitudine.

În urma acestui incident, care s-a soldat cu câţiva răniţi uşor în rândul celor 171 de pasageri şi şase membri ai echipajului care se aflau la bord, avionul s-a întors din drum şi a aterizat la Portland, în loc să aterizeze, aşa cum urma, la Ontario.

NTSB precizează că este vorba despre o uşă mascată şi blocată de un despărţitor, din care se vedea un hublou şi nu despre un panou cu hublou.

Boeing propune această configuraţie cliewnţilor care o cer.

Acest ”capac al uşii” era căutat de către autorităţile din Portland, îngrijorate de faptul că această porţiune de fuzelaj ar fi putut provoca pagube sau răni pe cineva.

Preşedinta NTSB Jennifer Homendy a anunţat că, potrivit primelor analize, uşa a căzut deasupra Cedar Hills, la periferia Portlandului şi le-a cerut locuitorilor din zonă să anunţe dacă o găsesc.

Bob a anunţat, ulterior, că a găsit fragmentul respectiv, de 27 de kilograme, în grădina sa.

”VOI MURI”

Mai mulţi pasageri şi-au povestit experienţa.

”A fost cu adevărat brutal. Abia luând altitudine, faţada huloului s-a despins”, a declarat la CNN Kyle Rinker.

”Primul lucru care mi-a venit în minte a fost că am să mor”, declară cotidianului american The New York Times (NYT) o pasageră, Vi Nguyen.

Potrivit NTSB, nimeni nu era aşezat pe cele două locuri din dreptul uşii care a ”zburat”.

Însă, potrivit unor pasageri citaţi de un cotidian din Portland, The Oregonian, un adolescent aşezat pe acest rând a fost rănit uşor, depresurizarea smulgându-i cămaşa de pe el.

ZECE ZBORURI ANULATE

În urma acestui incident, Agenţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a ordonat sâmbătă ”inspectarea imediată a anumitor avioane de tip Boeing 737 MAX 9″ înaintea unui nou zbor.

Boeing a declarat AFP că a livrat 218 de aeronave de tip 737 MAX 9 în lume.

FAA a precizat că aproximativ 171 de aeronave de acest tip sunt vizate de ordinul său în întreaga lume.

Aceste imobilizări nu privesc însă Europa, unde niciun operator nu foloseşte aeronava de tip 737 MAX 9 cu specificaţiile tehnice respective.

Această operaţiune – a cărei durată este estimată între patru şi opt ore la fiecare avion – a antrenat anularea a aproximativ zece zboruri.

NTSB a anunţat la rândul său că a trimis o echipă la Portland pentru a ancheta cu privire la cauzele acestei defecţiuni.

Alaska Airlines – care şi-a imobilizat toate cele 65 de avioane înainte de anunţul FAA – a precizat sâmbătă pe X că ”peste un sfert” din flota sa de 737 MAX 9 a fost inspectată şi că nu s-a găsit, în acest stadiu, ”vreun element îngrijorător”.

Acest incident intervine după o serie de probleme tehnice şi două prăbuşiri, în ultimii ani, ale unor acioane de tip Boeing 737 MAX.

Cele două accidente – soldate cu 346 de morţi, în octombrie 2018 şi martie 2019 – au întrenat imobilizarea la sol a avionului de tip Boeing 737 MAX.- timp de 20 de luni – şi impunerea unor schimbări în sistemul de control al zborului.

Mai recent, Boeing a fost nevoit să-şi încetinească livrările din cauza unor probleme la fuzelaj, mai ales la închiderea etanşă din spate a aeronavei.