Un fost ministru din regimul Bolsonaro a fost arestat pentru obstrucţionarea procesului ex-preşedintelui brazilian

Poliţia braziliană a arestat vineri un fost ministru din mandatul lui Jair Bolsonaro, suspectat de obstrucţionarea procesului fostului preşedinte pentru presupusă tentativă de lovitură de stat în 2022, notează AFP, citată de Agerpres.

Gilson Machado, fost ministru al turismului, a fost audiat de poliţie sub suspiciunea că a încercat să-l ajute pe locotenent-colonelul Mauro Cid, co-inculpat în procesul lui Bolsonaro în faţa Curţii Supreme, să fugă din ţară.

Poliţia federală a indicat într-un comunicat că a executat „două mandate de percheziţie şi un mandat de arestare preventivă emise de Curtea Supremă”, la Recife (nord-est) şi Brasilia.

O sursă apropiată anchetei a precizat pentru AFP că „Machado a fost arestat şi interogat, precum şi Cid”.

Fostul preşedinte Bolsonaro (2019-2022), 70 de ani, este acuzat de a fi „liderul unei organizaţii criminale” care a conspirat pentru a menţinerea lui la putere indiferent de rezultatul alegerilor prezidenţiale din octombrie 2022, câştigate în cele din urmă de actualul preşedinte de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

Potrivit Parchetului, presupusul complot de lovitură de stat a eşuat din cauza lipsei de sprijin din partea înaltului comandament militar.

Mauro Cid, fost aghiotant al lui Jair Bolsonaro, este considerat trădător de către bolsonarişti pentru că a încheiat un acord de colaborare cu autorităţile în speranţa unei reduceri a pedepsei.

Machado a negat că ar fi făcut demersuri la consulatul Portugaliei din Recife pentru a obţine un paşaport pentru Cid, care să îi permită să părăsească Brazilia şi să evite o posibilă condamnare.

„Nu am ucis pe nimeni, nu am făcut trafic de droguri (…) Am cerut doar un paşaport pentru tatăl meu, prin telefon”, a declarat presei Machado înainte de arestarea sa.

Fostul preşedinte, care riscă până la 40 de ani de închisoare, a respins acuzaţiile împotriva sa, marţi, în timpul interogatoriului în faţa Curţii Supreme.

„Posibilitatea unei lovituri de stat nu a fost niciodată luată în considerare (…) O lovitură de stat este un lucru abominabil”, a afirmat fostul lider de extremă dreapta.

Verdictul este aşteptat peste câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, mai scrie AFP.