Un fermier din Constanța și-a vândut toate vacile din cauza secetei / Din 270 de vaci a rămas doar cu patru / ”Anul acesta nu a plouat din 6 august până acum, nicio ploaie utilă”

Fermierul constănțean Gheorghe Lămureanu a renunțat la ferma sa de vaci. Din cele 270 de animale pe care le creștea a păstrat doar patru, pentru a produce necesarul de lapte și brânză pentru familie și lucrătorii săi din fermă, relatează Agrointeligența.

Cu 1.000 de hectare de cultură mare, dintre care 500 de hectare irigate, pe raza comunei Agigea, județul Constanța, fermierul Gheorghe Lămureanu spune că seceta este principala cauză pentru care a renunțat la animale. După o serie de ani în care nu a fost mulțumit de producțiile la hectar pe suprafețele neirigate, agricultorul cu ani grei de meserie în spate a hotărât să vândă animalele pentru că hrana lor era prea costisitoare.

”Nu am mai putut face producție să hrănim tot efectivul de animale. Când ai două vaci, le paști pe marginea drumului. Noi am oprit 4 vaci pe care le-am mai ținut 15 ani. Le-am cumpărat cu 100.000.000 de lei vechi. La abator le-am dat cu 1.500 – 2.000 de lei bucata, cum am dat și 400 de oi și 200 de capre, cu 100 de lei bucata, un milion de lei vechi”, a mai explicat fermierul constănțean.

Gheorghe Lămureanu susține că schimbările climatice și factorii politici, felul în care aceștia acționează, nu mai permit dezvoltarea fermei, iar satisfacțiile sunt din ce în ce mai puține. Mai mult, fermierul estimează că multe ferme mici și mijlocii se vor desființa în următorii ani.

”La noi anul acesta nu a plouat din data de 6 august până acum, nicio ploaie utilă, înțelegând ploaie peste 10 litri. Au căzut 2-3 litri pe metru pătrat, de câteva ori. Am făcut la irigat 8 tone, 8,5 tone de porumb, iar la neirigat 2,5 – 3 tone la hectar. La mazăre am făcut 2 tone, că suntem obligați să punem 10% proteaginoase. Anul acesta mai lăsăm și 5% pârloagă, ce o să facem?”, spune fermierul Gheorghe Lămureanu pentru Agrointeligența.