Un dezvoltator imobiliar a obținut desființarea Asociației Salvați Bucureștiul în instanță / Decizia nu este definitivă / Reacția lui Nicușor Dan

Dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a obținut în instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul. Decizia a fost dată de Judecătoria Sectorului 5, pe 20 decembrie, și nu este definitivă. De ce instanța a luat această decizie, urmează să vedem în motivare, când va apărea. Contactat de HotNews.ro, Nicușor Dan, cel care a înființat Asociația Salvați Bucureștiul, a declarat că este din păcate un fenomen general care ține de ce anume este statul de drept în România.

„Admite cererea principală având ca obiect dizolvare persoană juridică, formulată de reclamanta One Mircea Eliade Properties S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. Admite cererea de intervenţie principală având ca obiect dizolvare persoană juridică, formulată de intervenientul Călina Virgil, în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. Dispune dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Dispune înscrierea menţiunii dizolvării Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Dispune parcurgerea procedurii de lichidare a asociaţiei. Numeşte lichidator, în vederea îndeplinirii operaţiunilor de lichidare a asociaţiei, societatea Fast Insolv IPUR. (…) Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, pentru părţi şi pentru Ministerul Public, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 București.”, se arată în hotărârea instanței.

Asociația Salvați Bucureștiu a fost înființată în urmă cu 15 ani de Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei. Asociația a blocat de-a lungul timpului mai multe proiecte nocive pentru oraș, care distrugeau parcuri și alte spații verzi și clădiri de patrimoniu sau zone protejate.

Contactat de HotNews.ro, Nicușor Dan spune că este un fenomen general care ține de ce anume este statul de drept în România.

„Este din păcate un fenomen general care ține de ce anume este statul de drept în România, în care dezvoltatorii amenință cu cheltuieli de judecată uriașe asociațiile și cetățenii care le contestă proiectele. Și din păcate multe asociații și mulți cetățeni au fost intimidați și au renunțat la acțiunile pe care le-au desfășurat. Pe acest fenomen sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând consider total nerezonabil ca judecătorii să dispună cheltuieli de judecată de 100.000 lei într-un dosar în care se contestă un act administrativ, dacă se întâmplă ca cine contestă să piardă. Din păcate nu am văzut o reacție a societății civile când lucrurile astea s-au întâmplat. De exemplu, Asociația Miliția Spirituală, care activa în spațiul civic de cel puțin 15 ani a fost desființată prin acțiunea unui dezvoltator. Apoi, nu am văzut o preocupare pentru mulți oameni care au bani și ar putea să susțină acestea asociații care desfășoară astfel de acțiuni civice. Practic am ajuns în situația în acre nu mai există asociații care să conteste proiecte imobiliare, ceea ce este un lucru foarte grav”, a declarat Nicușor Dan

