Un copil de şase ani din Timiș, mort în cada din baie…

Serviciul de Ambulanta Bucuresti- Ilfov, ambulanta
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Un copil de şase ani din Timiș, mort în cada din baie / Mama a anunţat la 112 că l-ar fi găsit înecat

Articole23 Sep • 239 vizualizări 0 comentarii

Un copil de şase ani a murit, marţi, în timp ce se afla în cada din baie, mama acestuia anunţând la 112 că l-ar fi găsit înecat, transmite Agerpres.

Potrivit unei informări transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş, poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112, de către o femeie, că într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timişoara, fiul său de şase ani, s-ar fi înecat în baie.

La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind declarat decesul minorului. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că lângă minor, în cadă, se afla şi un uscător de păr, se menţionează în informarea Poliţiei Timiş.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

