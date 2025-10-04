Un bărbat din Neamț a fost reţinut și e propus spre arest preventiv 30 de zile după ce a comis patru infracţiuni rutiere în două zile

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, după ce a comis patru infracţiuni rutiere în decurs de două zile, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, transmite Agerpres.

Pe 2 octombrie, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism, deşi avea permisul suspendat şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, acesta a fost prins din nou de poliţişti conducând în aceleaşi condiţii.

„Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,67 mg/l alcool pur în aer expirat”, a precizat IPJ Neamţ.

Bărbatul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. AGERPRES / (AS – redactor: Gabriel Apetrii, editor: Marius Frăţilă)