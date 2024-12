Un bărbat cu cetăţenie rusă şi germană, arestat de FSB, acuzat de sabotaj în favoarea SBU / Zvonuri privind un nou schimb de deţinuţi între Occident şi Rusia

Un bărbat cu dublă cetăţenie rusă şi germană, acuzat de faptul că voia să ”saboteze” o cale ferată la Nijni Novgorod, în Rusia, din ordinul Kievului, a fost arestat, anunţă marţi Serviciile ruse de securitate (FSB), citate de agenţii de presă, relatează AFP, transmite News.ro.

Bărbatul, născut în 2003, este acuzat de faptul că a ”pregătit un sabotaj al unui tronson de cale ferată în oraşul Nijni Novgorod cu ajutorul unui dispozitiv exploziv”, în schimbul unei ”recompense financiare promise” de către Serviciile ucrainene de informaţii (SBU), acuză într-un comunicat FSB.

Acest nou dosar intervine la câteva săptămâni după arestarea în enclava Kaliningrad (nord-est) a lui Nikolai Gaiduk, un cetăţean german născut în 1967, acuzat de un sabotaj de către FSB.



The FSB of Russia reported the arrest of a German citizen Nikolai Gaiduk, who entered Russia from Poland with the aim of organizing sabotage on energy facilities.

The security forces said he was involved in the explosion in March 2024 of a low-pressure gas distribution… pic.twitter.com/FnBVR60Kw9

— SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) November 21, 2024

Ministerul german de Externe a confirmat în noiembrie arestarea lui Gaiduk, ”în octombrie”.

După invazia Ucrainei de către Rusia, mai mulţi occidentali – mai ales americani – au fost arestaţi în Rusia în baza unor acuzaţii grave.

Berlinul are cunoştinţă de cel puţin zece cazuri de cetăţeni germani încarceraţi în Rusia, preciza la 20 noiembrie o purtătoare de cuvânt a diplomţaiei germane, Kathrin Deschauer.

Ea denunţa atunci o ”atmosferă de intimidare şi frică” în Rusia, unde ”pot avea loc arestări arbitrare ale unor străini”.

Washingtonul denunţă, la rândul său, luări de ostatici cu scopul obţinerii eliberării unor ruşi – inclusiv spioni – deţinuţi în străinătate.

La 1 august, Occidentul şi Rusia au făcut cel mai mare schimb de deţinuţi de la sfârşitul Războiului Rece – între care jurnalistul american Evan Gershkovich şi fostul puşcaş marin Paul Whelan, eliberaţi de către Moscova.

Zvonuri circulă cu privire la un nou eventual schimb de deţinuţi între occidentali şi ruşi înainte sau imediat după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie.