Un avion rusesc de pasageri a aterizat din greșeală pe un râu înghețat

Un avion de pasageri cu 34 de persoane la bord a aterizat pe un râu înghețat din Orientul Îndepărtat al Rusiei, aparent din cauza unei greșeli a pilotului, transmite BBC.

Nimeni nu a fost rănit atunci când avionul Antonov An-24, de fabricație sovietică, al companiei Polar Airlines, s-a oprit joi dimineață, nu departe de uscat, pe râul înghețat Kolima.

Avionul a aterizat în afara pistei de aterizare a aeroportului Zirianka.

Din primele cercetări a reieșit că de vină ar fi fost o eroare de pilotaj, au declarat procurorii. Treizeci de pasageri și patru membri ai echipajului se aflau la bord.

Zborul PI217 a plecat joi dimineața devreme din Iakuțk, capitala republicii Saha din Orientul Îndepărtat al Rusiei.

Acesta se îndrepta spre Zirianka, la 1.100 km spre nord-est, și urma să zboare apoi spre un alt orășel din Srednekolimsk înainte de a se întoarce la Iakuțk.

O înregistrare video realizată de unul dintre pasageri a arătat avionul aproape în centrul râului înghețat Kolima, în estul Siberiei. Temperaturile din Zirianka scad până la aproximativ -40C în această perioadă a anului.

The head of RosKoksmos announced the launch of a mission to Mars. 😁And then.. 🛫The plane landed on a frozen river in Yakutia

An-24 was flying to the airport, missed the runway and landed in Kolyma. https://t.co/FizQUoOVv4

— Michael Berry (@micjag111) December 28, 2023