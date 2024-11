Un avion de marfă DHL s-a prăbușit în apropierea aeroportului Vilnius din Lituania / Autoritățile lituaniene nu exclud o pistă teroristă

Un avion cargo care efectua o cursă pentru compania germană de logistică DHL s-a prăbușit luni dimineață în apropierea Aeroportului Internațional Vilnius din Lituania, provocând moartea a cel puțin o persoană, potrivit oficialilor lituanieni, citați de DW.

Persoana decedată a fost confirmată de poliția lituaniană ca fiind un cetățean spaniol și membru al echipajului de zbor, deși nu era unul dintre piloți.

Ceilalți ocupanți ai avionului – un german, un lituanian și un alt spaniol – ar fi fost răniți, însă starea lor a rămas neclară.

DHL B737-476(SF) cargo plane crash near Vilnius Airport (VNO), Lithuania shows no issues reported by the pilots before the terrain impact, according to Lithuanian officials.

The aircraft was carrying out flight QY5960 from Leipzig to Vilnius and the accident took place while… https://t.co/KKmGJjzwUR pic.twitter.com/Lw1suxfAtK

— FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024