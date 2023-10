Un avion care venea de la Tel Aviv a fost atacat de protestatarii din regiunea rusească Daghestan, cu populație majoritar musulmană/ Manifestanții au intrat pe pista de aterizare

Ministerul de Externe al Israelului a cerut autorităților ruse să protejeze israelienii după ce s-a raportat că demonstranții au luat cu asalt o pistă de aterizare pentru a protesta împotriva aterizării unui avion de linie care venea de la Tel Aviv, transmite Sky News.

Localnicii din Makhachkala, în Republica rusă Daghestan, au luat cu asalt un aeroport din oraș în încercarea de a ataca orice evreu care a sosit duminică cu un zbor de la Tel Aviv.

Protestatarii scandează „Allahu Akbar” și opresc mașini pentru a verifica documentele pasagerilor pentru a se asigura că nu sunt israelieni sau evrei. Postul rusesc de stat RIA Novosti a relatat că la fața locului au fost prezenți ofițeri de poliție și Garda Națională în timp ce au avut loc revoltele și că aeroportul a fost închis din cauza intrării revoltaților în aeroport, transmite Jerusalem Post.

In 🇷🇺 Makhachkala, locals storm the airport after a plane from Tel-Aviv arrives. They check passports, looking for Israelis. The police don’t interfere. #Israel #IsraelPalestine pic.twitter.com/2mnTBiq1kK

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 29, 2023