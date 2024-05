Un american cu permisul de conducere suspendat s-a prezentat în fața judecătorului, la o audiere online pe Zoom, în timp ce conducea o mașină

„Poate că nu înțeleg eu ceva”, a afirmat Cedric Simpson, judecător districtual din Ann Arbon, Michigan, în momentul în care, în data de 15 mai, Correy Harris a apărut în instanță prin intermediul aplicației Zoom la volanul unei mașini, scrie Le Figaro.

Bărbatul de 44 de ani era judecat pentru că avea permisul suspendat. În plus, în Michigan este ilegal să ții în mână un telefon mobil în timp ce conduci. O situație absurdă care a ajuns pe pagina de YouTube a judecătorului Simpson.

Acuzatul pare să își asume responsabilitatea pentru faptele sale. Chiar în primele minute ale videoconferinței, Corey Harris explică faptul că se duce la medic. El a cerut cu îndrăzneală câteva momente pentru a „parca” înainte de începerea ședinței de judecată. De cealaltă parte a ecranului, în sala de judecată, avocata sa, Natalie Pate, a cerut amânarea cauzei pentru o perioadă cuprinsă între două și patru săptămâni.

Cauțiunea inculpatului a fost în cele din urmă revocată. Judecătorul Simpson l-a trimis în aceeași seară pe Correy Harris la închisoarea Washtenaw County Jail din sud-estul statului Michigan. Correy Harris trebuie să revină în fața instanței pe 5 iunie, potrivit ultimelor informații furnizate de CNN.

NEW: Man with a suspended license joins court Zoom call while driving in his car.

This is the funniest video I’ve seen in a long time.

Judge Cedric Simpson can be seen dumbfounded after defendant Corey Harris dialed into the meeting from his car.

Simpson: „Mr. Harris, are… pic.twitter.com/ydOKIMD7Ie

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 29, 2024