Un al doilea mormânt egiptean descoperit în câteva zile ar putea conține mumia unui faraon care a murit acum 3.500 de ani

Un arheolog britanic crede că echipa sa ar fi descoperit un al doilea mormânt aparținând unui faraon egiptean, Thutmose al II-lea, la doar câteva zile după descoperirea primului.

Ceva de vis pentru orice arheolog, Piers Litherland și echipa sa, care lucrează la o excavare britanico-egipteană, ar fi putut da peste cel de-al doilea mormânt al regelui Thutmose al II-lea în văile de vest ale necropolei tebane de lângă Luxor, Egipt. Acest lucru se întâmplă la doar câteva zile după descoperirea istorică a primului mormânt al faraonului de către echipă, transmite Euronews.

Litherland suspectează că mormântul ar putea conține rămășițele mumificate ale lui Thutmose al II-lea, alături de obiecte funerare, și spune că este situat la 23 de metri sub o grămadă artificială de moloz, calcar, cenușă și tencuială de noroi, proiectată să se integreze în peisaj. „Cel mai bun candidat pentru ceea ce este ascuns sub această grămadă extrem de costisitoare, din punct de vedere al efortului, este al doilea mormânt al lui Tutmosis al II-lea”, a declarat el pentru The Observer.

Descoperirea primului mormânt a fost de-a dreptul revoluționară – prima astfel de descoperire de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, în urmă cu peste un secol. Inițial considerată a fi mormântul unei femei regale, echipa lui Litherland a descoperit o cameră mortuară decorată cu un tavan vopsit în albastru cu stele galbene, ceea ce era un semn clar al unui mormânt regal.

Thutmose al II-lea, care a domnit între 1493 și 1479 î.Hr., este cunoscut mai ales ca soțul reginei Hatshepsut, una dintre puținele femei faraon din Egipt. Arheologii cred că primul mormânt a fost golit la șase ani după înmormântare din cauza unei inundații, iar corpul faraonului a fost apoi mutat în cel de-al doilea mormânt. Litherland și echipa sa lucrează acum meticulos pentru a descoperi manual cel de-al doilea mormânt, după ce încercările anterioare de a săpa un tunel s-au dovedit prea periculoase.

„Acest mormânt a fost ascuns la vedere timp de 3.500 de ani”, a adăugat Litherland. „Visezi la astfel de lucruri. Dar, ca și cum ai câștiga la loterie, nu crezi niciodată că ți se va întâmpla.”

Cu săpăturile în curs, echipa speră să ajungă la mormânt în aproximativ o lună.

Până în prezent, locul unde a fost înmormântat inițial Thutmose al II-lea a rămas un mister. În timp ce rămășițele sale mumificate au fost descoperite în urmă cu 200 de ani în ascunzătoarea Deir el-Bahri de deasupra Templului Mortuar al lui Hatshepsut, locația mormântului său a fost pierdută pentru istorie.

Mohamed Ismail Khaled, secretarul general al Curții Supreme de Antichități din Egipt’, a declarat într-o declarație că descoperirea inițială a fost „una dintre cele mai semnificative descoperiri arheologice din ultimii ani”.