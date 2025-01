Umanism, universalism si identități multiple (Op-ed de Vladimir Tismăneanu)

Sunt un intelectual american de origine evreu-român. Mama mea s-a născut in 1915 la Botoșani, in Vechiul Regat, tatăl meu la Soroca, in 1913, in Basarabia, pe atunci provincie a Imperiului Țarist. Pogromurile erau „specialitatea” țarismului. Infamia antisemită „Protocoalele Înțelepților Sionului”, un fals ordinar, a fost concepută si difuzată de agenții Ohranei (poliția secretă a regimului țarist).

Nazismul a transformat pogromurile in omoruri planificate sistematic, cu instrumentar tehnologic modern, bazate pe o ideologie a urii. Ideologia „igienei de rasa”. Membri ai familiei mele au murit in Holocaust.

Mama mea si sora mai mare, Vicky, sunt înmormântate in Israel. Cealaltă sora, Rodica, trăiește la Haifa. S-a născut la Moscova pe 22 aprilie 1944. Peste trei luni va implini 80 de ani. Ziua de 7 octombrie 2023 a fost una dintre cele mai cumplite pentru poporul evreu de la Holocaust încoace. De fapt, din întreaga sa istorie multimilenară.

Voi lupta cate zile mi-au mai rămas pentru dreptul inalienabil al Israelului la existență statală recunoscută si garantată internațional. Dar nu voi subscrie la delirul etnoreligios care a transformat guvernul unui stat democratic in promotor al coșmarului teocratic.

Nu voi subscrie la planurile incendiare ale plecaților cu sorcova de a stabili așezări evreiești in fâșia Gaza. Condamn strategia izgonirii, a transformării populației civile palestiniene din Gaza într-un nou val de refugiați. Actualele sugestii venite dinspre Administrația Trump sunt absurde.

Umanismul nu poate fi decât universalist. Umanism înseamnă să lupți pentru un tratament uman aplicat tuturor oamenilor. Știm unde a dus transformarea unor grupuri umane in ceea ce Hannah Arendt a numit „populații superflue”.

Există, trebuie spus clar, un popor israelian. Dacă acceptăm o definiție civică a poporului, arabii israelieni fac parte din poporul israelian. Hyphenated identities are part of liberal modernity. Citiți prima propozitie din acest text. La fel de clar trebuie spus că există un popor palestinian. Doar plecând de la aceste două propoziții axiomatice se poate merge mai departe, inclusiv si mai ales pe calea negocierilor directe. Ieșirea din tribalism presupune acceptarea identităților cu cratimă.