Turiştii sunt aşteptaţi la Gala Tuberozelor de la Hoghilag, în Sibiu, în acest weekend

Tuberozele vor fi vedete în acest weekend în comuna Hoghilag, din judeţul Sibiu, unde se va organiza o nouă gala dedicată acestor flori, dar şi un târg de produse tradiţionale locale „Poftim, din România!”, transmite Agerpres.

Turiştii sunt aşteptaţi să participe în număr cât mai mare la evenimentele pregătite de organizatorii Galei Tuberozelor – Primăria Comunei Hoghilag, în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – care promit experienţe de neuitat.

„Evenimentul va debuta în curtea Bisericii Evanghelice din Hoghilag, practic punctul central al localităţii, însă această comună mai are două sate aparţinătoare – Valchid şi Prod, iar anul acesta, sâmbătă, în deschiderea Galei am organizat Crosul „Inimi şi Tuberoze” pentru a descoperi şi satul Prod. Este un sat foarte frumos, situat între Colinele Transilvaniei, cu un potenţial turistic imens: are aproximativ 250 de locuitori şi 200 de locuri de cazare. S-a dezvoltat foarte frumos această zonă şi vrem ca turiştii să o descopere. Avem 150 de participanţi din toată ţara la acest cros, care s-au înscris online, cu vârste între 2 ani şi 70 de ani, iar la final toţi vor avea parte de o surpriză: un branch pregătit de Primăria Hoghilag cu multe bunătăţi locale – plăcinte cu brânză, tocană tradiţională la ceaun, fructe din zonă şi platouri cu produse tradiţionale româneşti”, a declarat, pentru Agerpres, Ionuţ Diaconeasa, consilier la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

El a precizat că noutatea acestui an o reprezintă participarea vânătorilor de trufe din zona Sighişoarei, oameni care au intrat în legalitate cu această îndeletnicire şi au deja programate foarte multe grupuri din toată ţara, pentru a merge prin pădurile din jurul Sighişoarei ca să descopere tainele acestei îndeletniciri.

„După cum ştiţi trufele sunt supranumite „aurul negru” din pădurile României şi până acum nu a fost exploatate la potenţial maxim”, a adăugat consilierul MADR.

Diaconeasa a menţionat că sâmbătă şi duminică se vor organiza pentru turişti tururi ghidate în grădinile de tuberoze ale cultivatorilor din Hoghilag, vor fi ateliere de lucru pentru copii, momente artistice cu muzică interbelică şi lansare de carte. De asemenea, turiştii vor putea afla povestea tuberozelor de Hoghilag, fie urmărind proiecţiile de film pregătite de organizatori, fie chiar din gura cultivatorilor din zonă.

Aceştia susţin că parfumul inconfundabil, pătrunzător şi totuşi delicat al tuberozelor poate „suci” minţile fetelor tinere, care nu erau lăsate să se plimbe seara printre flori, lucru confirmat de altfel de poveştile saşilor din zonă, primii care au cultivat aceste flori la Hoghilag.

Tradiţia cultivării tuberozelor în acest areal are rădăcini încă din perioada interbelică, floarea fiind cultivată prima dată de către etnicii saşi. Primele dovezi sunt din anul 1963, când au început şi românii din Hoghilag să îşi procure bulbi şi să îşi înfiinţeze propriile plantaţii, după ce o lungă perioadă ei doar au întreţinut culturile saşilor. Această floare originară din Mexic se mai cultivă şi în judeţul Prahova, în zona Banatului, dar izolat şi, în general, de către florarii care au sere şi solarii proprii.

În prezent, pentru „Tuberoza de Hoghilag” se întocmeşte documentaţia şi se fac studii complexe pentru a obţine recunoaşterea de către Comisia Europeană a calităţii de produs cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), iar în luna octombrie, cel târziu, dosarul va fi depus la Bruxelles.

Chiar dacă localnicii nu sunt organizaţi pentru a putea atrage un investitor capabil să aducă o tehnologie de extragere a preţiosului ulei de tuberoze, cultivatorii din Hoghilag sunt deschişi la orice este nou şi le poate aduce plus valoare.

„Autorităţile din Hoghilag au primit o propunere de colaborare din partea unei comune din Franţa, care, de asemenea, cultivă tuberoze, pentru schimb de experienţă şi colaborare în cultivarea şi valorificarea tuberozelor prin procedee de distilare pentru a obţine ulei esenţial de tuberoze. Sunt însă cultivatori care printr-o metodă proprie fabrică săpunuri şi lumânări cu arome de tuberoze, pe care le veţi găsi în acest weekend la Hoghilag”, a mai spus Ionuţ Diaconeasa. Potrivit studiilor de specialitate, pentru a obţine un kilogram de ulei de tuberoze este necesară aproximativ o tonă de inflorescenţe.

În comuna sibiană sunt aproximativ 40 de cultivatori de tuberoze, jumătate dintre ei cultivând planta intensiv, în scop comercial, iar cealaltă jumătate ca hobby şi în scop decorativ. Aproximativ 500.000 de tuberoze sunt cultivate pe o suprafaţă de 6,5 hectare în acest areal, în grădini şi spaţii protejate.

Tuberozele înfloresc o dată la trei ani, iar acest lucru i-a determinat pe cultivatori să înfiinţeze trei generaţii active de cultură pe fiecare plantaţie, pentru a avea flori în fiecare an.

Producătorii din Hoghilag se laudă că vor avea de vânzare tuberoze suficiente pentru pieţe şi florării, acestea fiind folosite cu succes în orice aranjament floral. Însă cele mai multe flori se vând la sărbătoarea tuberozelor, când turiştii se pot bucura de ele la un preţ de 5-6 lei pe fir.

Anul trecut, în numai două zile, la sărbătoarea tuberozelor de la Hoghilag au fost aproximativ 20.000 de turişti care au cumpărat peste 200.000 de flori. Organizatorii speră ca în acest an aceste cifre să fie depăşite.