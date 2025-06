Turism în Timișoara: Cum devine orașul o destinație căutată de turiști români și străini / ”Există un nou tip de turiști, cei care nu mai vor doar să vadă locuri, ci vor să fie văzuți în locuri”

Cu evenimente culturale pe tot parcursul anului, trasee tematice și o identitate vizuală pregnantă în social media, orașul de pe Bega își consolidează imaginea în rândul turiștilor români și străini, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Timișoara înflorită este una dintre cele mai vizibile inițiative ale Organizației de Management al Destinației din acest an.

Pornind de la identitatea orașului ca „oraș al florilor”, echipa a transformat acest element natural într-un produs turistic concret, ușor de parcurs și promovat.

“Timișoara este cunoscută și ca ‘Orașul florilor’. Am vrut să facem din acest farmec natural un produs turistic și să dăm ceva tangibil turiștilor, dar și localnicilor. Astfel am conceput patru trasee și am făcut patru hărți pe care oricine le poate găsi la noi pe site. Urmându-le e un traseu în care descoperă aceste culori, aceste specii”, explică Laura Boldovici, directoarea organizației.

Oferta turistică nu se rezumă doar la parcuri și peisaje. Timișoara mizează tot mai mult pe experiențe culturale și de timp liber, de la festivaluri de jazz la plimbări cu caiacul pe Bega Sălbatică.

Mesajul central? Timișoara este un oraș cu viață tot timpul anului. Nu e stațiune de munte, nu e litoral – dar e un centru cultural și comunitar activ, în care mereu se întâmplă ceva interesant.

“Noi am început încă de anul trecut să avem campanii targetate. Avem unele evenimente din oraș și vrem să le combinăm cu oferte de la industria Horeca, activități de petrecere a timpului liber, de exemplu propunem oamenilor să exploreze Bega Sălbatică cu caiacul. La sfârșitul verii avem deja programate două campanii care să surprindă evenimentele de la început de iunie, care sunt reprezentative pentru Timișoara. Avem JazzX, avem Art Encounters, avem Festivalul Inimilor și apoi, în august, va fi o altă tură de evenimente ăncepând cu Ziua Timișoarei. Toate acestea vor fi sub umbrela ‘Petreceți vara la Timișoara’. Ideea este și ceea ce vrem să arătăm turiștilor e că Timișoara nu este un oraș sezonier, nu suntem litoral, nu suntem munte, este un oraş în care tot anul ai ce face”, spune Laura Boldovici.

Adaptându-se comportamentului noii generații de turiști, orașul a lansat și un ghid de locuri „instagramabile”. Nu doar peisaje sau clădiri – ci și colțuri inedite, treceri de pietoni colorate, cafenele cu personalitate sau instalații de artă urbană.

“Există un nou tip de turiști, cei care nu mai vor doar să vadă locuri, ci vor să fie văzuți în locuri. Și atunci, când văd ceva care îi impresionează, își fac o poză, trimit la prieteni sau postează pe social media. Așa că am vrut să arătăm că Timișoara are locuri care pot fi pozate, pot fi postate pe social media, în special pe Instagram, de unde și denumirea asta de ”Instagramabil”. Deocamdată e o listă de 40 de locuri, dar care vor fi completate cu altele. Avem în plan să lucrăm anul acesta, să completăm această listă, să o facem puțin mai interactivă”, mai spune Laura Boldovici.

Cu o strategie de promovare care combină estetica urbană, evenimentele recurente și digitalizarea experienței turistice, Timișoara își consolidează locul pe harta turismului urban european.