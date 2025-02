Turcia pe primul loc la startup-uri în Balcani și Europa de Est

Startup-urile originare din țările din Europa de Est și de Sud-Est înregistrează o dinamică din ce în ce mai mare, cursa investițiilor fiind condusă de către Turcia care se distanțează tot mai mult de celelalte țări, arată o analiză Kathimerini citată de Rador. Companiile de tehnologie cu „ADN” turcesc de la cele din sectorul online delivery – care au reușit să supraviețuiască în perioadă post-pandemie – până la cele din domeniul inteligenței artificiale conduc lista cu cele mai mari investiții în 2024 în această regiune.

Grecia, la rândul ei, deși se află la un nivel mai scăzut, a dobândit o masă critică de companii care s-au remarcat anul trecut, de la sectorul tehnologiei spațiale la robotică.

Din cele 3,9 miliarde investite în regiune, 1 miliard de euro a fost direcționat către startup-uri turcești .

Potrivit studiului „Venture in Eastern Europe 2024 Report”, întocmit de organizația How to Web și compania Infobip, startup-urile din regiunea Europei de Est au încheiat 1.286 de contracte și au obținut finanțare de aproape 3,9 miliarde de euro anul trecut.

90% din volumul total de finanțare a fost atras de 8 țări, dintre care peste 1 miliard de euro în Turcia, care a înregistrat și cel mai mare număr de contracte, respectiv 534 din totalul de 1.286. În plus, capitalurile nu au mers doar spre companii turcești aflate în stadii incipiente de dezvoltare, ci și spre cele care au dobândit deja titlul de unicorn. Este cazul companiei AI, Insider, care activează în marketing, precum și al popularei aplicații de livrare online, Getir, atrăgând fiecare 225 de milioane de euro. Urmează companiile de proveniență poloneză, care au strâns 592,1 milioane de euro dintr-un total de 126 de contracte, în timp ce spre companii grecești sau startup-uri cu ”ADN” grecesc (cu fondator grec și prezență în Grecia) au fost direcționate 536,6 milioane de euro pe baza unui număr semnificativ mai mic de contracte (41).

Aceasta înseamnă că în Grecia majoritatea capitalului a fost direcționat către mai puține companii în comparație cu alte țări. Printre startup-urile care s-au remarcat se numără compania de tehnologie spațială D-Orbit, care a atras 150 de milioane de euro, dar și compania Axelera AI, care activează în industria semiconductorilor de inteligență artificială. După Grecia urmează companiile din Cehia, care au atras în total 426 de milioane de euro pe baza a 85 de contracte, Lituania (367 milioane euro), Estonia (342,3 milioane), România (130,7 milioane) și, în final, Slovacia (129,8 milioane).

Printre primele 20 de contracte de top din Europa de Est și de Sud-Est se remarcă companii din Turcia, Polonia, Cehia și Lituania. După cum arată studiul menționat, aceste țări reprezintă 65% din volumul total de capitaluri atrase de companiile clasate în primele 20 de contracte, dar și companii din Grecia, Estonia și România au atras la rândul lor sume mari de finanțare.

23,4% din primele 20 de contracte au fost în sectorul serviciilor financiare, 19,3% în sectorul aerospațial, 19,2% în companiile de comerț electronic și 8,1% în domeniul inteligenței artificiale (conversational AI).

Studiul se bazează pe investiții ce au fost anunțate și analizează date din 20 de țări din regiunea mai largă a Europei de Est și de Sud-Est, inclusiv: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Moldova, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia și Ucraina. „Regiunea, considerată de multă vreme o piață emergentă, a evoluat într-o forță puternică, combinând utilizarea eficientă a capitalului cu un rezervor mare de talente”, precizează studiul, referindu-se la perspectivele de creștere ale țărilor din Europa de Est în sectorul tehnologiei.

Sursa: KATHIMERINI / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu