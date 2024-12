UPDATE Parlamentul Georgiei a ales un pro-rus și un critic dur al Occidentului în funcția de președinte al țării / Turbulențele se adâncesc / Noi proteste la Tbilisi

UPDATE 15:02 Parlamentarii georgieni l-au ales pe Mikheil Kavelashvili, un pro-rus și un critic dur al Occidentului, drept noul președinte al țării. Kavelashvili, fost jucător profesionist de fotbal, are opinii puternic antioccidentale. În discursurile publice din acest an, el a afirmat în mod repetat că agențiile de informații occidentale încearcă să împingă Georgia în război cu Rusia, relatează The Guardian.

Președinții georgieni sunt aleși de un colegiu de electori compus din parlamentari și reprezentanți ai administrației locale. Din cei 225 de electori prezenți, 224 au votat pentru Kavelashvili, care a fost singurul candidat nominalizat.

Țara de la Marea Neagră se află în plină criză de când partidul de guvernământ Visul Georgian a obținut victoria în alegerile parlamentare contestate din octombrie.

Luna trecută, decizia sa de a amâna negocierile de aderare la UE a declanșat un nou val de manifestații în masă.

Opoziția a denunțat alegerile de sâmbătă ca fiind „ilegitime” și a declarat că președintele în exercițiu, Salome Zourabichvili, rămâne singurul lider legitim al țării.

Știrea inițială

Un fost fotbalist de la Manchester City urmează să fie numit președinte sâmbătă de către parlamentul controversat al Georgiei, după 16 zile de proteste pro-UE care au cuprins orașele acestei țări, relatează BBC.

Mikheil Kavelashvili, în prezent în vârstă de 53 de ani, este un fost deputat al partidului din ce în ce mai autoritar Visul Georgian și singurul candidat pentru această funcție.

Protestatarii au început să se adune în fața parlamentului sâmbătă dimineața, demonstrațiile fiind planificate pentru mai târziu în cursul zilei.

Principalele patru grupuri de opoziție l-au respins pe Kavelashvili și au boicotat parlamentul, insistând că alegerile din octombrie au fost fraudate.

Președintele pro-occidental demisionar al Georgiei, Salome Zourabichvili, a condamnat alegerea lui Kavelashvili ca fiind o parodie, insistând că ea deține singura instituție legitimă rămasă în Georgia.

Prim-ministrul Irakli Kobakhidze a acuzat-o pe președintă că încearcă să prejudicieze interesele Georgiei, subliniind că atunci când mandatul său se va încheia la 29 decembrie, va trebui să se retragă.

„Avem instituții de stat foarte puternice, așa că, cu siguranță, nu vom avea dificultăți în a aduce situația sub control deplin”, a declarat el, citat vineri.

Colegul de partid Nino Tsilosani a declarat reporterilor că Zourabichvili nu mai este președinte în ochii publicului.

Protestele împotriva Visului Georgian au început imediat după alegerile din octombrie, dar au izbucnit la 28 noiembrie, când guvernul a anunțat că suspendă negocierile de aderare la UE până în 2028.

O majoritate covârșitoare a georgienilor sprijină calea țării către Uniunea Europeană, iar acest lucru face parte din constituție.

În fiecare seară, bulevardul principal din fața parlamentului se umple de protestatari îmbrăcați în steaguri ale UE, care cer noi alegeri.

Se așteaptă ca votul de sâmbătă din parlament să dureze câteva ore și să provoace o intensificare a protestelor antiguvernamentale. Votul se va desfășura prin vot direct de către un colegiu electoral de 300 de membri, format din parlamentari și funcționari locali loiali visului georgian din întreaga țară.

Înaintea votului, capitala Tbilisi a fost convulsionată vineri de proteste spontane la care au participat specialiști IT, lucrători din sectorul public, profesioniști din industria creativă, actori și avocați.

„Ne aflăm aici pentru a crea odată pentru totdeauna un stat legal, pentru a respecta prevederile constituției și drepturile omului”, a declarat avocatul Davit Kikaleishvili, în vârstă de 47 de ani.

Desigur, guvernul va alege un președinte ilegitim, dar acest lucru nu va schimba nimic. Parlamentul este, de asemenea, ilegitim.

Kavelashvili este unul dintre fondatorii partidului Puterea Poporului, cunoscut pentru a fi principala voce a propagandei anti-occidentale din Georgia.

El a acuzat partidele de opoziție că acționează ca o „coloană a cincea” dirijată din străinătate și l-a descris pe președintele Zourabichvili drept un „agent principal”.

Kavelashvili a intrat în politică după ce a fost descalificat pentru a candida la conducerea federației georgiene de fotbal, deoarece nu avea calificările necesare.

Deși partidul său a candidat alături de Georgian Dream la alegerile din octombrie, acesta a decis acum să acționeze în parlament ca o „opoziție sănătoasă”, pentru a înlocui „așa-numita opoziție radicală finanțată de forțe străine”.

Georgian Dream, fondat de omul de afaceri miliardar și fostul prim-ministru georgian Bidzina Ivanishvili, a fost acuzat că ar atrage țara înapoi în sfera de influență a Rusiei.

Atât UE, cât și SUA au condamnat guvernul pentru regresul democratic și peste 460 de persoane au fost reținute în Georgia în ultimele două săptămâni, potrivit Transparency International.

Mai mult de 300 au fost maltratate sau torturate, potrivit organizației, inclusiv zeci de persoane din presa georgiană. La sfârșitul săptămânii trecute, huligani au fost filmați în timp ce atacau un reporter TV și un cameraman.

UE a condamnat „forța brutală și ilegală a poliției”, iar miniștrii de externe urmează să ia în considerare măsuri împotriva guvernului la reuniunea de luni.

Departamentul de Stat al SUA a impus deja restricții privind vizele oficialilor georgieni, inclusiv miniștrilor guvernamentali și polițiștilor.

Protestatarii au făcut apel la comunitatea internațională să impună sancțiuni oficialilor guvernamentali de top, precum și lui Bidzina Ivanishvili, cel mai puternic om din Georgia.

Grupurile pro-guvernamentale au desfășurat, de asemenea, o campanie de hărțuire a activiștilor societății civile, bătându-i în fața caselor și efectuând arestări arbitrare.

„Există tortură sistematică, tratament inuman și degradant al cetățenilor”, a declarat fostul apărător al drepturilor publice Nino Lomjaria.

Lucrătorii de teatru care s-au alăturat protestelor de vineri au scandat: „Poliția este peste tot, justiția nu este nicăieri”.

La un moment dat, doi bărbați au escaladat o macara de construcție în timp ce protestatarii mărșăluiau de-a lungul unui bulevard. Cei doi au fluturat un steag georgian în timp ce mulțimea aplauda.