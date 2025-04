„Indiferent de înțelegerea pe care o închei cu Rusia/Ucraina, indiferent cât de bună este, chiar dacă este cea mai bună înțelegere încheiată vreodată, The Failing New York Times va vorbi urât despre ea. Liddle’ Peter Baker, scriitorul foarte părtinitor și lipsit de talent al The Times, a urmat cererile editorului său și a scris că Ucraina ar trebui să primească înapoi teritorii, inclusiv, presupun, Crimeea, și alte cereri ridicole, pentru a opri crimele care sunt mai grave decât orice de la al Doilea Război Mondial încoace.