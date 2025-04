Trey McBride (Arizona Cardinals) a devenit cel mai bine plătit jucător din istoria ligii profesioniste de fotbal american (NFL)

Arizona Cardinals i-a prelungit, joi, pentru patru ani, contractul lui Trey McBride, care va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria ligii profesioniste de fotbal american (NFL), cu 76 de milioane de dolari, informează EFE.

Acest acord îi va oferi lui McBride 19 milioane de dolari pe an, sumă care îl plasează deasupra unor vedete precum Travis Kelce (Kansas City Chiefs), care încasează 17,1 milioane pe sezon, T.J. Hockenson (Minnesota Vikings – 16,5 milioane), George Kittle (San Francisco 49ers – 15 milioane) și Dallas Goedert (de la campioana Philadelphia Eagles – 14,25 milioane), relatează Agerpres.

McBride este primul jucător din NFL cunoscut pentru că are părinți de același sex. El a fost crescut de cele două mame, Kate și Jen, și le atribuie perseverența și reușita sa în fotbalul american.

„Întotdeauna m-au împins să fiu cea mai bună versiune a mea, m-au sprijinit și m-au înconjurat cu dragostea lor. Ele sunt modele grozave pentru mine”, a spus McBride despre părinții săi.

Trey McBride (25 ani), născut în Colorado, a fost recrutat în NFL de Arizona Cardinals la draftul (selecția tinerilor jucători) din 2022 și a devenit unul din jucătorii cheie ai echipei.

Cardinals make Trey McBride highest paid TE in NFL history with reported 4-year, $76 million extension https://t.co/G0Kx0veLVc via @@YahooSports

— Dwayne Walton (@23dwayne) April 4, 2025