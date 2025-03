Tren cu peste 400 de persoane, deturnat în Pakistan: 155 de pasageri salvaţi, alţii sunt încă ţinuţi ostatici / 27 dintre terorişti ar fi fost ucişi

Forţele pakistaneze au salvat 155 de pasageri dintr-un tren care a fost deturnat de luptători separatişti în sud-vestul ţării, au declarat miercuri surse de securitate, în timp ce guvernul a afirmat că o operaţiune este în curs de desfăşurare pentru a salva zeci de persoane încă ţinute ostatice, transmite News.ro, care citează Reuters.

Militanţii au aruncat în aer o cale ferată şi au deschis focul asupra trenului, marţi, în timp ce acesta călătorea de la Quetta, capitala Balochistanului, la Peshawar, în provincia Khyber Pakhtunkhwa.

