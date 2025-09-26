Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care vibrează când scrii incorect gramatical / ”Ne-am obişnuit cu autocorectul de pe telefon, lumea nu prea mai scrie pe foaie”

Trei tineri din Braşov au inventat un creion inteligent. Instrumentul de scris vibrează în momentul în care cratima nu este folosită corect sau un cuvânt este scris greşit. Liceenii din toată ţara sunt provocaţi anul acesta să vină cu idei inovatoare în domeniul tehnologiei pentru mediul înconjurător şi sport, anunță observatornews.ro.

Daria, Ovidiu şi Raul învaţă în clasa a douăsprezecea la un liceu din Braşov şi reprezintă echipa care a reuşit să combine două modele de inteligenţă artificială ca să îi ajute pe elevi să scrie corect la şcoală. Creionul minune e deocamdată un prototip care se poate testa prin intermediul unei aplicaţii pe mobil.

„Ideea a pornit de la o jucărie din copilarie – creionul fermecat – care în momentul în care nimereai răspunsul corect scotea un sunet mai special”, susţine Daria Văsii, elevă la Colegiul de Ştiinţe Braşov.

„Şi eu am experimentat greşeli de ortografie. Probabil stăm prea mult timp pe telefoane, ne-am obişnuit cu autocorectul de pe telefon, lumea nu prea mai scrie pe foaie”, spune şi Raul Ciobanu, elev la Colegiul de Ştiinţe Braşov.

Peste 4 mii de tineri au participat până acum la concursul de tehnologie şi abilităţi STEM. Iar în acest an se pot înscrie toţi elevii care au între 16 şi 19 ani, alături de un profesor coordonator.

25 de echipe finaliste vor intra într-un program intensiv de mentorat şi vor participa la ateliere de design thinking, antreprenoriat, inteligenţă artificială şi deepfake.