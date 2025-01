Topul celor mai bune universități din lume: pe primele 10 locuri, exclusiv Marea Britanie și Statele Unite

Cel mai recent clasament mondial al universităților a fost publicat de Times Higher Education, plasând din nou Universitatea Oxford din Regatul Unit în fruntea clasamentului, transmite un articol Statista.com. Instituțiile sunt clasificate pe baza a cinci indicatori: predarea, mediul de cercetare, calitatea cercetării, perspectiva internațională și veniturile/brevetele din industrie.

Pe această bază, Regatul Unit și Statele Unite domină complet topul, fără nicio universitate din alte țări în primele 10 și cu doar aproximativ 20 din primele 50 de universități din lume situate în alte țări. Cea mai performantă dintre acestea este ETH Zurich din Elveția, pe locul 11, care se concentrează pe materiile STEM. Aceasta este urmată de două școli din Beijing, pe locurile 12 și 13. Mai jos, școli din Singapore, Canada, Germania și Hong Kong își fac apariția în top 50 al celor mai bune universități din lume, precum și câte o școală din Australia, Franța, Belgia și Japonia.

Prima universitate europeană este pe locul 26: Universitatea Tehnică din Munchen.

Alte țări cu multe universități prezente în clasament încep să apară doar mult mai jos pe listă. În afară de Japonia și China, care se clasează pe tot parcursul clasamentului, India are 107 intrări, începând cu Indian Institute of Science în partea superioară a clasamentului 200 (și Indian Institute of Technology doar în clasamentul 500). Turcia și Iranul au 91 și 81 de intrări fiecare, cele mai multe fiind Universitatea Koç, în primele 300 de intrări și, respectiv, Universitatea de Tehnologie Sharif, în primele 300 de intrări.