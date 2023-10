Toate zborurile suspendate pe aeroportul Luton din Londra din cauza unui incendiu puternic

Aeroportul londonez Luton a suspendat toate zborurile până miercuri la prânz din cauza unui important incendiu care a provocat prăbuşirea parţială a uneia dintre parcările sale, a anunţat conducerea sa, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Siguranţa pasagerilor şi a personalului nostru rămâne principala noastră prioritate. Prin urmare, am luat decizia de a suspenda toate zborurile până miercuri, 11 octombrie, la ora 12.00”, 11.00 GMT, a indicat aeroportul situat la aproximativ patruzeci de kilometri nord de centrul Londrei şi deservit de mai multe companii aeriene low-cost.

Britain’s London Luton Airport suspended all flights late on Tuesday as a fire started in a car in one of its multi-story car parks, resulting in a partial structural collapse https://t.co/xLjVkQYbA5 pic.twitter.com/kMk0NNlvQo

