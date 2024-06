Toate informațiile de care ai nevoie când alegi echipamentul de alergare

Întâi de toate este nevoie să îți dorești să alergi. Apoi, de o evaluare a stării generale de sănătate și a capacității de efort. Și, nu în ultimul rând, de găsirea unui loc potrivit pentru a alerga.

Acum, mai facem un nou pas înainte și vom încerca să vedem care este echipamentul necesar. Chiar dacă se spune că alergarea este un sport ieftin și simplu, încercați să vă cumpărați mereu echipament cât mai performant. Dacă acordați atenția necesară echipamentului vă veți proteja sănătatea sau, după caz, vă veți îmbunătăți performanțele sportive. Dar să o luăm pe rând, de sus în jos.

Pe cap, în funcție de condițiile meteo, puteți folosi o șapcă al cărei rol este să vă protejeze de soare sau ploaie. Dacă este mai frig, devine obligatorie o căciuliță sau o bandană, un buf, cum mai este denumită aceasta. Nu uitați, tot dacă este cazul, să folosiți ochelari de soare. Ochelari sport, însă.

Apoi, tricoul de alergare. Este recomandabil ca acesta să fie din fibre sintetice, respectiv un material plastic care permite absorbția și eliminarea cât mai ușoară a transpirației, precum și o uscare rapidă. Sunt persoane care nu se prea împacă bine cu acest tip de plastic, așa că pentru ele rămâne opțiunea tricoului din bumbac sau lână. Desigur, în funcție de vreme, veți putea folosi un tricou cu mânecă scurtă sau unul cu mânecă lungă. Iar dacă este frig afară, pe amândouă.

În cazul fetelor, lucrurile se complică puțin pentru că este nevoie de un sutien sau, alternativ, de o bustieră de alergare. Cum nu sănt competent pe acest subiect, îmi permit să recomand doar ca acestea să fie dintr-un material care să permită eliminarea transpirației și să protejeze pielea.

Urmează acum, la rând, pantalonul de alergare. Tot așa, în funcție de anotimp și de condițiile climatice, acesta poate fi un șort, până la genunchi, gen corsar (adică puțin sub genunchi) și evident pantalon lung. Important este ca materialul din care este făcut să permită o bună aerisire și eliminarea transpirației sau, dacă este cazul, o minimă protecție contra vântului sau a frigului.

Să trecem acum la ciorapii de alergare. Și aceștia este recomandabil să fie dintr-un material respirabil și să aibă un design specific. Dacă veți intra în orice magazin mare de echipament sportiv, veți înțelege despre ce este vorba: unii ciorapi au niște cusături subțiri, speciale, care contribuie la confortul piciorului. Ciorapii sunt mai subțiri sau mai groși, mai lungi sau mai scurți, îi alegeți și folosiți în funcție de condițiile meteo.

Acum mai vreau să adaug doar câteva cuvinte despre ciorapii de compresie, care au fost concepuți pentru a favoriza circulația sângelui la nivelul membrelor inferioare și, totodată, pentru a reduce disconfortul, tensiunea musculară și umflarea picioarelor.

Chiar dacă beneficiază uneori de o reclamă pe alocuri exagerată, ciorapii de compresie sunt buni, utili, dar nu obligatorii pentru începători.

Sunt convins că vă veți descurca să găsiți echipamentul de alergare util și care vi se potrivește. Acum, din fericire, există o ofertă bogată pe piață, să tot alegi.

Lăsăm pentru episodul viitor discuția despre cum să îți alegi cea mai importantă piesă de echipament: pantofii, încălțările de alergare.

Până atunci, o scurtă poveste despre importanța hainelor de alergare. Acum destul de mulți ani, când am alergat eu în deșertul Sahara, nu prea aveai, în România, de unde să îți iei un echipament bun. Așa că m-am bucurat să găsesc, într-un magazin second-hand, un șort albastru deschis, cu dungi fine, bleumarin. Îmi părea moale la atingere, nu era nici foarte decupat, nici prea scurt. Ce mai, îmi venea perfect… sau cel puțin așa simțeam. Mă făcea să mă simt confortabil, ceea ce ajută mental în timpul alergării. Ei bine, însă, cam pe la km 30 al cursei mele din Sahara, dragul meu șort începe să îmi alunece de pe șolduri. Simțeam cum îmi cade, căci pur și simplu se rupsese elasticul care îl strânge pe corp. Ce să fac? În jur, numai nisip și un pământ roșu bătătorit. Plus un soare cam năucitor. Nu am avut de ales, am continuat să alerg, mai trăgând în sus de șort, mai făcând un pas. Nu mai știu cât m-am chinuit așa, câteva minute bune cred. Până când, Dumnezeul alergătorilor – sau cel puțin unul dintre sfinții cu atribuții în domeniu – a făcut o minune. În pustiul din jur îmi apare brusc în față o bucată, o sfoară de plastic. O înșfac grăbit, o înfășor în jurul șortului meu drag, leg strâns și continui să alerg, fără probleme acum. Și am ținut-o tot așa până către final, când am desfăcut discret sfoara de nădragi și am trecut țanțoș linia de sosire. E drept că șortul atârna puțin strâmb, dar asta nu mai conta.

Gata pentru acum. Echipament potrivit și spor la alergare!

Marian Chiriac este editor al Alerg.ro.