Tinerii care vor să devină promotori ai valorilor europene în comunitățile locale, inclusiv pentru promovarea importanței votului la alegerile europarlamentare, se pot înscrie până pe 6 octombrie într-un proiect lansat de Biroul Parlamentului European

30 de tineri dornici să se implice în promovarea valorilor europene și a principiilor democratice în comunitățile locale vor fi selectați de Biroul Parlamentului European în România și organizațiile partenere în cadrul proiectului GenerationEU: Promotori ai democrației europene, care se desfășoară în perioada septembrie 2023 – noiembrie 2024.

Acțiunile de comunicare se vor concentra pe promovarea modelului democratic european și importanța exercitării dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024, atât în rândul tinerilor, cât și al publicului larg, transmite printr-un comunicat de presă biroul PE din România.

Înscriere și participare

Termenul limită pentru înscriere este 6 octombrie 2023, ora 23:59 , prin completarea formularului de înscriere .

, prin completarea . Toate detaliile legate de proiect și despre modul în care tinerii pot participa se regăsesc în Regulamentul de înscriere și participare.

Profilul Promotorului democrației europene

Vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani;

Este cetățean european/rezident al Uniunii Europene;

Este membru al unei organizații de tineret, asociații studențești sau grup informal care desfășoară acțiuni cu și pentru tineri;

Este nerăbdător să promoveze democrația europeană și participarea tinerilor la viitoarele alegeri europene din iunie 2024, prin organizarea de acțiuni de comunicare locale în cadrul campaniei Parlamentului European impreuna-in.eu pentru democrație.

Ce oferă participarea la proiectul #GenerationEU?

Oportunitatea pentru tinerii selectați de a se implica în campania de comunicare a Parlamentului European impreuna-in.eu pentru democrație și de a genera un impact în comunitatea lor.

Ocazia de a participa la o serie de ateliere de informare și de dezvoltare a competențelor, susținute de experți în domeniu, și de a afla lucruri noi despre:

modul de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene; rolul Parlamentul European în procesul decizional la nivelul Uniunii Europene; democrația europeană și principalele valori europene; alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024 și campania de comunicare impreuna-in.eu pentru democrație; combaterea dezinformării în UE; organizarea unei acțiuni de comunicare (management de proiect, utilizarea rețelelor de socializare, alte tehnici de comunicare, promovare și raportare etc.); discurs public și dicție; capacitarea și participarea tinerilor la viața democratică.



Oportunitatea de a acumula experiență în cadrul unui proiect european dedicat tinerilor din România;

Ocazia de a cunoaște alți tineri cu interese similare și de a dezvolta colaborări pe termen lung în cadrul comunității paneuropene impreuna-in.eu ;

; Posibilitatea de a participa la singurul Forum al Democrației Europene din România, dedicat tinerilor;

Posibilitatea de a dialoga cu reprezentanții României în Parlamentul European pe teme de actualitate şi de interes pentru tineri, atât la București, cât și la sediul central al instituției din Bruxelles.

Inițiativa este derulată de Biroul Parlamentului European în România, alături de partenerii săi – Group of the European Youth for Change (GEYC) , Institutul European din România (IER), Asociația Young Initiative și centrele EUROPE DIRECT Cluj, Iași, Sudul Olteniei-Craiova și Timișoara. Ediția curentă marchează împlinirea a 10 ani de proiect, transmit organizatorii.

Detalii suplimentare, aici.