TikTok, Shein, Xiaomi și alte trei companii chineze, acuzate de un grup austriac de advocacy că au trimis ilegal în China datele utilizatorilor

TikTok, Shein, Xiaomi și alte trei companii chineze au fost numite într-o plângere privind confidențialitatea depusă joi de grupul austriac de advocacy Noyb, care a susținut că firmele au trimis ilegal datele utilizatorilor din Uniunea Europeană în China.

Noyb este cunoscut pentru depunerea de plângeri împotriva companiilor americane, cum ar fi Apple, Alphabet și Meta , care a dus la mai multe investigații și miliarde de dolari în amenzi.

Noyb (None Of Your Business), cu sediul la Viena, a declarat că aceasta este prima sa plângere împotriva firmelor chineze.

Noyb a depus șase plângeri în patru țări europene pentru suspendarea transferurilor de date către China și solicită amenzi care pot ajunge până la 4% din veniturile globale ale unei firme.

Grupul a declarat că site-ul de comerț electronic AliExpress al Alibaba, retailerul Shein, TikTok și producătorul de telefoane Xiaomi recunosc că trimit datele personale ale europenilor în China, în timp ce retailerul Temu și aplicația de mesagerie WeChat a Tencent transferă date către „țări terțe” nedeclarate, probabil China.

În conformitate cu regimul de confidențialitate al Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene, transferurile de date în afara UE sunt permise numai dacă țara de destinație nu subminează protecția datelor.

„Având în vedere că China este un stat autoritar de supraveghere, este foarte clar că China nu oferă același nivel de protecție a datelor ca UE”, a declarat Kleanthi Sardeli, avocat specializat în protecția datelor la Noyb.

„Transferul datelor personale ale europenilor este în mod clar ilegal – și trebuie să înceteze imediat”.

Companiile chineze, în special TikTok, deținută de ByteDance, s-au confruntat cu autoritățile de reglementare din diferite țări. TikTok intenționează să își închidă aplicația pentru utilizatorii din SUA începând de duminică, când ar trebui să intre în vigoare o interdicție federală privind aplicația de social media.

De asemenea, Comisia Europeană investighează TikTok în legătură cu presupusa sa incapacitate de a limita interferențele electorale, în special în cazul votului prezidențial din România din noiembrie.