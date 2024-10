Thomas Tuchel, noul selecționer al Angliei – Va prelua postul din 2025

Thomas Tuchel va fi selecționerul naționalei de fotbal a Angliei începând cu anul 2025, a anunțat Federația engleză (FA). În vârstă de 51 de ani, germanul a mai trecut în carieră pe la echipe precum Borussia Dortmund, PSG, Chelsea și Bayern Munchen.

În mod oficial, Tuchel va prelua postul de selecționer al Angliei începând cu data de 1 ianuarie 2025.

În următoarea perioadă, Anglia va fi antrenată tot de interimarul Lee Carsley (la meciurile din Liga Națiunilor cu Grecia, din deplasare, și Irlanda, de acasă).

Conform presei britanice, Tuchel a semnat un contract valabil pentru următoarele 18 luni, adică până la încheierea Campionatului Mondial din 2026. În funcție de rezultate, există și varianta ca înțelegerea să fie prelungită.

Jurnaliștii britanici vorbesc despre un salariu de aproximativ 6 milioane de euro pe an pe care-l va încasa tehnicianul german.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝🏻 Official, confirmed. Thomas Tuchel becomes the new England head coach from January 2025.

“I am very proud to have been given the honour of leading the England team”.

