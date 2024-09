Thierry Breton demisionează din funcția de comisar european și acuză „guvernanța discutabilă” a Ursulei von der Leyen

Surpriză majoră la Bruxelles: Thierry Breton, puternicul comisar european responsabil cu piața internă, a demisionat, susținând că Ursula von der Leyen a făcut presiuni asupra Franței, țara sa de origine, pentru a prezenta un alt candidat în locul său, transmite Euronews.

Breton și-a anunțat gestul într-o scrisoare publicată luni dimineață, precizând că a luat cunoștință de aceste presupuse presiuni „în urmă cu câteva zile”, în timp ce președinta Comisiei punea la punct ultimele detalii ale noului său executiv.

Francezul era așteptat să primească un portofoliu important în viitoarea Comisie, fiind vehiculat pentru o vicepreședinție executivă.

„În urmă cu câteva zile, chiar în ultima parte a negocierilor privind componența viitorului Colegiu, i-ați cerut lui Fracen să-mi retragă numele – din motive personale pe care în niciun caz nu le-ați discutat direct cu mine – și ați oferit, ca un compromis politic, un portofoliu presupus mai influent pentru Franța în viitorul Colegiu”, scrie Breton.

„Vi se va propune acum un alt candidat.”

Breton spune apoi că a fost o „onoare” să fi lucrat în ultimii cinci ani ca comisar pentru piața internă „deasupra intereselor naționale și de partid”.

„Cu toate acestea, în lumina acestor evoluții – o nouă mărturie a unei guvernanțe discutabile – am ajuns la concluzia că nu îmi mai pot exercita atribuțiile în cadrul Colegiului”, adaugă el.

„Prin urmare, demisionez din funcția de comisar european, cu efect imediat.”

🚨Breaking news:

My official portrait for the next European Commission term ⤵️ pic.twitter.com/BolWcdYiPU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024