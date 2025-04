The Times îl citează pe emisarul lui Trump pentru Ucraina Keith Kellogg spunând că Ucraina ar putea fi divizată precum Berlinul după al Doilea Război Mondial / Kelogg spune că afirmaţiile sale au fost denaturate

The Times îl citează pe emisarul lui Trump pentru Ucraina Keith Kellogg spunând că Ucraina ar putea fi divizată precum Berlinul după al Doilea Război Mondial, însă Kelogg spune că afirmaţiile sale au fost denaturate, transmite News.ro.

”Emisarul lui Trump: Ucraina ar putea fi divizată precum Berlinul după război”, a titrat The Times, imfotmaţia fiind preluată de mai multe publicaţii, inclusiv de presa rusă.

Ucraina ar putea fi împărţită precum Berlinul după al Doilea Război Mondial, a sugerat emisarul lui Donald Trump la Kiev, în contextul în care Rusia continuă să refuze acceptarea unui armistiţiu, a scris The Guardian, citând The Times.

Generalul Keith Kellogg a părut să sugereze că ţara ar putea fi împărţită în zone de control, cu trupe britanice şi franceze făcând parte dintr-o „forţă de reasigurare” în vest, iar forţele Moscovei în est. Între ele s-ar afla forţele ucrainene şi o zonă demilitarizată, însă, potrivit lui Kellogg, SUA nu ar furniza trupe terestre, notează The Guardian.

„Ai putea aproape să faci lucrurile să semene cu ceea ce s-a întâmplat la Berlin după al Doilea Război Mondial, când aveai o zonă rusă, o zonă franceză şi o zonă britanică”, a declarat el pentru ziarul The Times.

Informaţia a fost preluată şi de agenţia rusă TASS.

Keith Kellogg neagă însă şi acuză că declaraţiile sale ai fost denaturate.

”Articolul The Times denaturează ceea ce am spus. Vorbeam despre o forţă de rezilienţă după încetarea focului în sprijinul suveranităţii Ucrainei. În discuţiile despre împărţire, mă refeream la zone sau zone de responsabilitate pentru o forţă aliată (fără trupe americane). NU mă refeream la o împărţire a Ucrainei”, a explicat el pe X.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO

— Keith Kellogg (@generalkellogg) April 11, 2025