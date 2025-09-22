THE Leadership School, ediția a doua: o săptămână de experiențe intense care au transformat 26 de tineri din toată țara în lideri pregătiți pentru viitor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În perioada 27 iulie – 2 august 2025, Fundația Leaders a organizat la Sibiu cea de-a doua ediție a programului THE Leadership School, un reper al învățării experiențiale și al excelenței în leadership din România. Timp de 7 zile, 26 de tineri cu o medie de vârstă de 22 de ani, proveniți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și București au trecut prin provocări intense care le-au testat reziliența, spiritul de echipă și creativitatea, le-au dezvoltat competențele și le-au conturat un stil autentic de leadership.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Programul a combinat 70% activități practice cu sesiuni de training, întâlniri inspiraționale și reflecție, pentru ca participanții să învețe direct din experiențe reale. De la leadership tribal la leadership al viitorului, tinerii au construit plute pentru a traversa lacul din Muzeul Astra, au parcurs un traseu militar de tip Leadership Reaction Course, au renovat două case pentru seniori dintr-o comunitate izolată, satul Petiș, și au creat, folosind inteligența artificială, o experiență educațională interactivă pentru o plantație de afine din Sibiu.

THE Leadership School a reprezentat pentru cei 26 de tineri remarcabili o călătorie transformațională care le-a redefinit potențialul, le-a antrenat abilitățile și i-a pregătit pentru viitorul lor ca lideri.

”Dacă ar trebui să descriu THE Leadership School într-un singur cuvânt, acesta ar fi ”transformare”. Această experiență m-a dus mult dincolo de sala de clasă sau de orice teorie despre leadership – m-a provocat fizic, mental, emoțional și social. De la construit de plute și ”salvarea de vieți” în pădure până la dezbateri filosofice și organizare de evenimente cu inteligență artificială, fiecare zi a fost o călătorie complet diferită, cu lecții, emoții și revelații proprii. Am descoperit mai multe despre mine într-o săptămână decât am făcut-o în luni întregi. Am fost împins din zona mea de confort, dar mereu alături de oameni care m-au susținut, inspirat ți ghidat – mentori, facilitatori și participanți deopotrivă. A fost mai mult decât o experiență. A fost o schimbare.”, consideră Petru Giuliano Brezuleanu, participant la program.

Leadership trăit, nu doar învățat

Derulat pe parcursul a 7 zile, fiecare cu o tematică proprie, care să permită parcursul viitorilor lideri prin etapele leadershipului de la origini până în zilele noastre și era IA din viitor, programul a conținut 4 tipuri de simulări de leadership și activități experiențiale care au abordat perspective diferite, prin experiențe practice: leadershipul tribal, instituțional, de tip piață și al viitorului.

”Fiecare sarcină ne-a testat limitele. Ne-am confruntat cu situații imprevizibile, am lucrat sub presiune și am învățat cum să ne adaptăm atunci când timpul era împotriva noastră. Am descoperit puterea muncii într-o echipă reală, a feedback-ului semnificativ și a calmului în haos. Leadershipul nu a fost ceva despre care am vorbit, ci ceva ce am trăit. Această experiență mi-a schimbat modul în care văd provocările, oamenii și pe mine însumi.”, a declarat Dragoș Botoacă, participant la program.

Cele 4 sesiuni de training cuprinse în program au vizat următoarele subiecte: Minte & Leadership, Dialoguri socratice, Life Management.

După fiecare activitate, participanții au avut posibilitatea să-și formuleze propriile concluzii, și-au stabilit obiective pentru perioada următoare și au extras acele ”To Dos” pe care să le pună în aplicare imediat în parcursul lor profesional curent.

Rezultate și impact

Pe lângă competențele dezvoltate – de la comunicare și gândire strategică, la adaptabilitate și inteligență emoțională – programul a avut un impact direct și în comunitate: două locuințe mai calde pentru iarna viitoare, povești de viață salvate de uitare și o atracție turistică locală modernizată cu tehnologie interactivă.

Tinerii participanți au pregătire în domenii variate – de la inginerie civilă/construcții, inginerie electrică și energetică, inginerie industrială și robotică, fizică, medicină și drept, informatică, până la agricultură, marketing, științe sociale și comunicare, dezvoltare regională sau armată. Cu toții au împărtășit interese comune precum comunicarea eficientă, inteligența emoțională și networking-ul. Motivația lor: dorința de a crea schimbări reale, de a inspira echipe și de a lăsa o amprentă pozitivă în comunitățile lor.

Participanții au lucrat cu experți din domenii diverse în cadrul sesiunilor de inspirație și au reușit să creeze conexiunea cu o temă extrem de actuală – integrarea inteligenței artificiale în soluții comunitare.

”Trebuie să recunosc că am subestimat acest program, dar mi-a depășit complet așteptările: trebuie doar să fii prezent pentru a înțelege ce am trăit și simțit împreună ca grup. Am devenit o versiune mai bună a mea, pe măsură ce în fiecare zi am început să fiu mult mai sigură, mai înțeleaptă, mai înțelegătoare, mai puternică și mai încrezătoare în propriile capacități. Este pur și simplu transformator și trebuie să trăiești ca să crezi!”, a declarat Ana-Maria Ghican, participantă la program.

Partenerii programului

Ediția a doua a fost posibilă datorită contribuției aduse de partenerii programului: SIAD România, Groupama Asigurări, Ceetrus Romania, Bayer România, Servier România, London Stock Exchange Group (LSEG), Yonder, Orkla Foods România, Corneliu Bodea & Adrem, HILS Development, Antolin Sibiu, GLS România, Autonom, La Fântâna, Libris, Lactalis România, Panasonic România, Secom Healthcare și Good Routine, OpenAI, Renania, QFort, Muzeul Astra, Hermanns Hotel Sibiu, Academia Forțelor Terestre, Kiss FM.

Tinerii s-au întâlnit în sesiunile de inspirație cu Dan Ramf (istoric), Cristian Geicu (General Manager Antolin Sibu), Irinel Diaconu (Quality Manager Antolin Sibiu), iar trainingul IA a fost oferit de Vlad Precup (Machine Learning Lead, Yonder) și Ecaterina Oniță (Employer Branding, Yonder).

Trainerii și invitații, precum și imaginile și poveștile din program sunt disponibile pe theleadership.school și pe paginile oficiale de social media ale Fundației Leaders.

Înscrieri pentru ediția #3

Tinerii interesați să participe la a treia ediție a programului THE Leadership School, care va avea loc în 2026, au posibilitatea să se preînscrie online, prin completarea unui formular disponibil pe website-ul dedicat. Mai multe informații despre program, condiții de participare și înscrieri sunt accesibile pe theleadership. school.

***

Despre Fundația Leaders

Fundația Leaders este organizația care formează și susține oamenii cu valori și principii să devină liderii responsabili de care are nevoie România și care o fac mai puternică la toate nivelurile. Misiunea Fundației este să declanșeze potențialul tinerilor și să formeze lideri vizionari, responsabili, curajoși și implicați prin programe de leadership practice, adaptate pentru fiecare nivel de dezvoltare.

De 25 de ani, Fundația Leaders contribuie la transformarea României prin programe de leadership, activități experiențiale și traininguri adaptate realității și nevoilor din țara noastră. Peste 100.000 de oameni au fost recrutați sau antrenați prin programele LEADERS și colaborările cu parteneri, care s-au desfășurat atât în mediul offline, cât și online, cu participarea a peste 650 de lideri din România ca speakeri, 175 de companii partenere din peste 30 de domenii de activitate, cu programe derulate în 80 de comunități urbane și rurale și 65 de proiecte personalizate pentru organizații partenere.