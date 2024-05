Camila Giorgi, căutată de Fiscul italian, este acuzată acum şi de furt / ”A plecat fără să spună un cuvânt, cu chiria neplătită de şase luni” / ”A făcut să dispară jumătate din mobila noastră”

Emma Răducanu interviu în The Times despre tenis și filmul Challengers / „Sincer, am muncit prea mult ca să mă uit la film, dar am văzut câteva videoclipuri cu Zendaya luând lecții și antrenându-se. Învăța cum să lovească o minge urmând pași de dans, ceea ce mi s-a părut destul de mișto.”