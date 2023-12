Temperaturile coboară la minus 50 de grade Celsius în Siberia, în timp ce zăpada record din Moscova a dat peste cap activitatea aeroporturilor

Temperaturile din unele părți ale Siberiei au scăzut până la minus 50 de grade Celsius, în timp ce viscolul a acoperit Moscova cu o cantitate record de zăpadă și a perturbat zborurile, în timp ce vremea de iarnă a cuprins Rusia, relatează Reuters.

În Republica Sakha, situată în partea de nord-est a Siberiei și unde se află Yakutsk, unul dintre cele mai reci orașe din lume, temperaturile au coborât sub minus 50 de grade Celsius, potrivit stațiilor meteorologice din regiune.

Un val de frig anormal de timpuriu în Sakha a dus temperaturile chiar sub minus 50 C în mai multe zone din Sakha, o regiune vastă, doar puțin mai mică decât India. Aproape toată Sakha este situată în zona de permafrost. În capitala regiunii, Yakutsk, care se află la aproximativ 5.000 km est de Moscova, temperatura a fost în jur de minus 44 C până la minus 48 C.

Temperaturile de minus 50 C au devenit mai puțin frecvente în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice, permafrostul dând tot mai multe semne de dezgheț.

În capitala rusă, unele dintre cele mai mari căderi de zăpadă înregistrate vreodată au provocat luni întârzieri pe unele aeroporturi, pistele fiind acoperite de zăpadă groasă. Cel puțin 54 de zboruri au fost întârziate și alte cinci au fost anulate pe cele mai mari trei aeroporturi din capitală, a raportat agenția de știri RIA. Temperaturile din Moscova au fost prognozate să scadă până la aproximativ minus 18 grade Celsius în cursul acestei săptămâni.