Tatăl lui Vlad Pascu: Este un dezastru pentru noi toți / Acest copil a greșit foarte mult / Presiunea față de familia mea a fost foarte mare / O să fac o glumă: Știți ce am fost înainte să fiu milionar? Miliardar!

Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, le-a declarat, luni, jurnaliștilor, că este „un dezastru pentru noi toți”, iar fiul său „a greșit foarte mult”. El a susținut că Vlad Pascu nu avea sume mari de bani la dispoziție și a adăugat că face o glumă: „Știți ce am fost înainte să fiu milionar? Miliardar!”

„Este un dezastru pentru noi toți, nu numai ppentru mine. Mă pun de cele mai multe ori și nu pot schimba scaunul cu părinii aceia. Am trei copii, știu ce înseamnă”, a spus Mihai Pascu, aflat la Tribunalul București.

„Acest copil (Vlad Pascu, n.red.) a greșit, a greșit foarte mult. Eu când am venit în România am venit pentru o lucrare stomatologică la Constanța, fix pentru două zile am avut bilete de avion. Presiunea față de mine, de familia mea a fost foarte mare”, a mai afirmat Mihai Pascu.

El a mai spus că a venit în țară și pentru a-l vedea pe fiul său Vlad, pe care nu l-a văzut de două luni.

Întrebat dacă își reproșează că i-a pus mulți bani la dispoziție fiului său, Mihai Pascu a replicat:

„Nu a avut bani la dispoziție. Toată lumea vehiculează niște lucruri care nu sunt adevărate. Deși o să sune foarte prost, toată lumea se așteaptă să dau răspunsuri de multimilionar și o să fac o glumă: știți ce am fost înainte să fiu milionar? Miliardar! E o glumă.”

„Nu pot să spun că nu am avut afaceri, că nu am avut niște firme. Sunt zece firme, șase sunt nefuncționale, iar celelalte vreo două au venituri, pentru că n-aș putea să trăiesc fără venituri”, a mai spus Mihai Pascu.

Întrebat dacă își asumă vreo vină în legătură cu situația în care a ajuns fiul său, el a răspuns: „Fiul meu, noi, părinții, am încercat să facem tot ce am putut pentru acest copil. Nu vă gândiți că în aceeași situație sunt extrem de multe familii. (…) Când eu eram la școală se vindeau în fața școlii gume Turbo și semințe, acum se vând droguri. Este un flagel”.

Mihai Pascu a mai susținut că atunci când fiul său a fost prins prima dată cu droguri, când avea 13 ani, de fapt o colegă de școală mai mare l-a pus să împacheteze o țigară cu tutun și marijuana, tocmai pentru că el avea sub 14 ani și nu răspundea penal.

Vlad Pascu, tânărul de 19 ani care a provocat accidentul din stațiunea 2 Mai, și părinții săi, Miruna și Mihai Pascu, au fost trimiși în judecată pentru trafic de droguri, influențarea martorilor și muniție deținută ilegal.