Târziu, întrebat dacă doreşte să candideze la şefia AUR: Absolut. Sunt cel mai calificat să ocup această funcţie / În anul electoral, Simion nu a mai ţinut cont de nimeni şi nimic

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a afirmat că doreşte să candideze la preşedinţia AUR, menţionând că el este cel mai calificat să ocupe această funcţie deoarece ştie foarte bine partidul, cunoaşte toţi oamenii, toate filialele. El a mai susţinut că în anul electoral preşedintele George Simion nu a ţinut cont de nimeni şi de nimic, iar conducerea colectivă a partidului l-a susţinut în acest demers, transmite News.ro.

Claudiu Târziu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă îi va cere demisia lui George Simion dacă pierde finala prezidenţială şi dacă doreşte să candideze pentru şefia AUR.

“Absolut. Cred că, cu toată modestia, sunt cel mai calificat să ocup această funcţie. Ştiu partidul de la început, l-am construit împreună cu George Simion, cunosc toţi oamenii, toate filialele, i-am dat doctrina acestui partid, sunt reprezentantul lui, unul dintre cei mai vizibili, cred că, după George Simion, sunt cel mai vizibil. El este mult mai cunoscut fără îndoială, pentru că tot partidul a lucrat pentru imaginea lui, ştiind că vrem să-l propulsăm în funcţia de preşedinte al României şi că pentru această bătălie e nevoie ca el să aibă notorietate. Am lucrat patru ani de zile la asta”, a afirmat Claudiu Târziu.

El a fost întrebat dacă Simion pierde în turul doi al alegerilor prezidenţiale şi este votat de patru, cinci milioane de oameni poate susţine că are o legitimitate din partea poporului pentru a rămâne în fruntea AUR.

”Niciun preşedinte de partid care a pierdut această bătălie nu a mai rămas în funcţie”, a răspuns Târziu.

La remarca potrivit căreia Marcel Ciolacu nu a plecat de la conducerea PSD după ce nu a intrat în turul doi al alegerilor prezidenţiale de la sfârşitul anului trecut, el a replicat: ”Da, Marcel Ciolacu şi-a dat demisia pentru o jumătate de oră probabil. Da, dar ăsta nu e un comportament de urmat. Marcel Ciolacu chiar este un model de aşa nu, nu de aşa da, în toate privinţele, şi ca premier, şi ca şef de partid, şi ca parlamentar, din toate funcţiile, că eu l-am cunoscut şi când era şeful Camerei Deputaţilor, şi când a devenit premier, deci nu văd cazul lui ca unul relevant în discuţia noastră. Dacă ne uităm foarte bine la celelalte cazuri care dau regula, fiind ultramajoritare, e firesc pentru că înseamnă că nu mai poţi fi cel care trage partidul”.

El a precizat că a devenit mai pregnantă atitudinea lui George Simion de a conduce partidul singur.

”George Simion este un autocrat. Este un autocrat pe care eu am putut să-l moderez, să spun aşa, atâta vreme cât am fost copreşedinte, până în martie 2022. După aceea, uşor-uşor, a devenit mult mai pregnantă această atitudine a lui de a conduce singur. (…) În anul electoral nu a mai ţinut cont de nimeni şi de nimic, iar din păcate conducerea colectivă a partidului l-a susţinut în acest demers. Adică nimeni nu i-a pus niciun fel de întrebare, de problemă. Toată lumea, da, şefu’, cum spuneţi aşa facem”, a afirmat Claudiu Târziu.

El consideră că în acest caz Simion trebuia să îşi asume răspunderea şi pentru eşecul AUR de la alegerile de anul trecut.

”Dar, dacă tot ai toată puterea şi ai luat toate deciziile şi ai hotărât cum şi în ce fel ducem luptele electorale, trebuie să îţi asumi şi răspunderea. El ar fi trebuit să îşi asume răspunderea după eşecul de anul trecut. Pentru că noi am înregistrat mai multe eşecuri, adică la locale am luat 8 şi ceva la sută, la europarlamentare am luat cu chiu cu vai 15 la sută, făcând o campanie total nepotrivită”, a mai transmis Târziu.

El a adăugat că electoratul a fost dezamăgit deoarece a existat o diferenţă între ceea ce AUR a promis şi ce a oferit.

”Am promis că venim cu oameni noi, cu oameni pricepuţi, cu oameni care nu au mai făcut parte din cercurile de putere şi aşa mai departe. Am propus pe liste, nu pe listele de europarlamentare, dar la locale şi ne-au influenţat foarte mult, că au fost împreună oameni care au venit din alte partide, care aveau cariere politice cu multe tinichele de coadă, care nu mai aveau tracţiune electorală şi care ne-au afectat din punctul ăsta de vedere”, a mai declarat liderul AUR.

Claudiu Târziu a criticat şi campania AUR de la alegerile europarlamentare.

”Plus că am făcut o campanie numai cu portrete de voievozi fără să spunem cine candidează pe listele noastre de europarlamentare, cine candidează pe listele noastre. Nu merge aşa. A fost o decizie greşită şi pe care George Simion şi-a asumat-o integral. A spus că nu, că e pariul lui. Hai să vedem! Pariul ăsta a fost eşuat. Nu răspunde nimeni pentru el. Candidatura la preşedinţie, bun, cu rezultatele cunoscute. Candidaturile la Parlament. La Parlament am luat un scor ceva mai bun, dar acum poate că o să vi se pară că e o fanfaronadă, dar nu este deloc. Eu am preluat aproape în mod forţat campania electorală pentru parlamentare, pentru că nu exista”, a mai afirmat Târziu.

El a fost întrebat dacă doreşte să prezinte câteva nume de parlamentari AUR pe care nu i-a dorit pe liste.

”Nu dau nume că nu să personalizez vreau. Vreau să vorbesc în principiu. În principiu trebuia să ne ţinem de ceea ce am promis. Şi nu am promis să venim cu traseişti, nu am promis să venim cu oameni care sunt nepregătiţi pentru funcţia asta, nu am promis să punem lipitori de afişe în Camera Deputaţilor şi în Senat. N-am promis să aducem oameni care nu sunt în stare să facă faţă acestei funcţii foarte importante de parlamentar”, a mai transmis liderul AUR.