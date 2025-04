Târgul de Paşti Oradea îşi aşteaptă vizitatorii începând cu 11 aprilie, anunță Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune

Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiun, împreună cu Primăria Oradea anunță o nouă ediție a Târgului de Paşti, începând cu 11 aprilie. Intrarea este liberă.

„În perioada 11 aprilie-21 aprilie, sărbătorim Paştile ortodoxe şi catolice cu o nouă ediţie a Târgului de Paşti. Ca în fiecare an, Cetatea Oradea va îmbrăca haine de primăvară şi va deveni punctul de atracţie al sărbătorilor pascale, atât prin multitudinea de activităţi pentru copii şi familii, cât şi prin diversitatea de bunătăţi şi produse locale. Timp de 11 zile ne vom bucura, cu mic, cu mare de mâncăruri gustoase, jocuri şi activităţi educative pentru copii, ateliere de încondeiat ouă, ţesut, tâmplărie, pictură, pictură pe ipsos şi pictură pe faţă, scenete de teatru, activităţi sportive şi căsuţe cu cadouri inspirate pentru toată lumea”, se precizează în comunicatul de presă.

Programul ediţiei 2025 a Târgului de Paşti Oradea este bogat în activităţi tematice, dar şi în ceea ce priveşte jocurile şi activităţile de divertisment pentru cei mici şi mari.

Programul zilnic şi lista completă a activităţilor târgului vor putea fi consultate pe pagina de Facebook: @targuldepastioradea şi pe site-ul targuldepastioradea.ro.

Târgul de Paşti Oradea este un eveniment organizat de Visit Oradea şi Primăria Municipiului Oradea.

Partenerii acestei ediţii: Centrul de Cultură al Judeţului Bihor, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Palatul Copiilor Oradea, International School of Oradea.

Programul Târgului de Paşti Oradea

11 aprilie- 21 aprilie 2025, Cetatea Oradea

11 aprilie, vineri

Programul târgului: 16:00-21:00

16-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

16-18 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

16-19 „Mânuţe creative” – expoziţie organizată de Direcţia de Asistenţă Socială Oradea

16-19 Hop around the world – International School of Oradea

16-17 Întâlnire cu Iepuraşul

16-17 Baby Yoga

17-18 Pictează Oul Gigantic – atelier distractiv

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-18 Baloane modelate

17-20 Pictură pe faţă

17-20 Pictură pe figurine de ipsos

17-20 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

18-19 Atelier dulgherit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Pictură pe faţă

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

19-20 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

20-21 Pictură pe faţă

12 aprilie, sâmbătă

Programul târgului: 12:00-21:00

12-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

12-13 Atelier de ţesături – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

12-15 Târgul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea

12-15 Hop around the world – International School of Oradeaţ

12-16 Pictură pe figurine de ipsos

12-16 Pictură pe faţă

12-16 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

13-14 Întâlnire cu Iepuraşul

13-14 Pictează Oul Gigantic – Atelier distractiv

13-14 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

14-17 Egg Hunt

15-18 Atelier împâslire a lânii – Ateliere meşteşugăreşti

15-16 Atelier de mărgelit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-17 Întâlnire cu Iepuraşul

16-17 Baby Yoga

16-17 Spectacol de teatru – Profu’ Trăsnit cu Şerban Borda

16-20 Activităţi sportive – fotbal

16-20 Atelier de modelare a lutului – Ateliere meşteşugăreşti

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-19 Baloane modelate

18-19 Atelier de dulgherit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

19-20 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

20-21 Picturi pe faţă

13 aprilie, duminică

Programul târgului: 12:00-21:00

12-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

12-16 Pictură pe figurine de ipsos

12-16 Pictură pe faţă

12-16 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

12-16 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

13-14 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

13-14 Întâlnire cu Iepuraşul

13-14 Pictează Oul Gigantic – Atelier distractiv

13-14 Spectacol teatru- ŞŞŞŞT! Silent Comedy cu Şerban Borda

15-16 Atelier de dulgherit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-20 Activităţi sportive – fotbal

16-17 Întâlnire cu Iepuraşul

16-17 Baby Yoga

16-20 Atelier de modelare a lutului – Ateliere meşteşugăreşti

16-20 Ateliere pictură pe sticlă şi pânză

17-19 Baloane modelate

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu iepuraşul

18-18.30 Pricesne – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

20-21 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

14 aprilie, luni

Programul târgului: 16:00-21:00

16-17 Întâlnire cu iepuraşul

16-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

16-17 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-18 Spune nu drogurilor! – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor

16-18 Ouă de Paşte, colaj pe carton cu seminţe şi flori – Copilărie printre ierburi

16-17 Baby yoga

16-18 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

16-19 Atelier Origami – Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

17-18 Pictează Oul Gigantic

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-20 Picturi pe faţă

17-20 Pictură pe figurine de ipsos

17-20 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

17:30- 19:00 Spectacol de teatru – Trupa APRENTIS – Profesor Coordonator Otilia Olah – Palatul Copiilor Oradea

17:30- 19:00 Instrumente Muzicale Tradiţionale – Profesor coordonator Paul Sala – Palatul Copiilor Oradea

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

19-20 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

19-20 Baloane modelate

20-21 Picturi pe faţă

15 aprilie, marţi

Programul târgului: 16:00-21:00

16-17 Întâlnire cu iepuraşul

16-17 Picturi pe faţă

16-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

16-18 Atelier de educaţie rutieră – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor

16-17 Baby yoga

16-20 Atelier Origami- Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

16-17 Atelier ţesături – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-18 Atelier de modelare a lutului – ateliere meşteşugăreşti

17-18 Pictează Oul Gigantic

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-20 Pictură pe figurine de ipsos

17-19 Borcanul cu grâu – Copilărie printre ierburi

17-20 Picturi pe faţă

17-20 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

18-19 Întâlnire cu iepuraşul

18-19 Atelier de mărgelit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Atelier împletituri – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

20-21 Atelier de colorat

16 aprilie, miercuri

Programul târgului: 12:00-21:00

16-17 Întâlnire cu iepuraşul

16-17 Atelier de creaţie

16-20 Atelier de tâmplărie – Ateliere meşteşugăreşti

16-17 Baby yoga

16-17 Atelier ţesături – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-19 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

16-18 Săculeţul cu comori – Copilărie printre ierburi

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-18 Pictează Oul Gigantic

17-18 Spectacol teatru- Scufiţa Rosie -Teatrul Liliput

17-20 Pictură pe figurine de ipsos

17-19 Pictură pe faţă

17-20 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

18-19 Atelier de mărgelit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Atelier împletituri – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu iepuraşul

18-21 Dans Modern Showdance – Trupa Kaliope Oradea profesor Coordonator Anca Kovacs – Palatul Copiilor Oradea

18-21 Canto Muzică Uşoară şi Instrumentală Grupul Vocal Kharisma – profesor coordonator Dana Maria Oprescu – Palatul Copiilor Oradea

19-20 Pictură pe faţă

19-21 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

17 aprilie, joi

Programul târgului: 16:00-21:00

16-17 Întâlnire cu iepuraşul

16-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

16-17 Atelier ţesături – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-17 Atelier împletituri – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-18 Atelier de modelare a lutului – ateliere meşteşugăreşti

16-20 Atelier Origami – Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

16-17 Atelier de creaţie

16-17 Baby yoga

17-18 Pictează Oul Gigantic

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-20 Pictură pe figurine de ipsos

17-20 Picturi pe faţă

17-20 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

17-17.45 „Veniţi Creştini la Rugăciune”- Asociaţia Grup Vocal Florile Bihorului – moment artistic oferit de prof. Anamaria Gal şi Grupul Vocal „Moştenitorii Cântecului”

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

18-19 Atelier de ţesut – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-20 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

20-21 Baloane modelate

18 aprilie, vineri

Programul târgului: 12:00-21:00

12-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

12-16 Picturi pe faţă

12-16 Atelier Origami – Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

12-14 Ouă de Paşte, colaj pe carton cu seminţe şi flori – Copilărie printre ierburi

12-16 Pictură pe figurine de ipsos

12-16 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

12-13 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

13-14 Întâlnire cu iepuraşul

13-14 Pictează Oul Gigantic

15-19 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

15-16 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-17 Întâlnire cu iepuraşul

16-17 Baby yoga

16-18 Atelier de colorat

16-20 Ateliere pictură pe sticlă şi pânză

17-20 Atelier de modelare a lutului – ateliere meşteşugăreşti

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-18 Pictură pe faţă

17-17.45 „Veniţi Creştini la Rugăciune”- Asociaţia Grup Vocal Florile Bihorului – moment artistic oferit de prof. Anamaria Gal şi Grupul Vocal „Moştenitorii Cântecului”ţ

18-19 Atelier de ţesut – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu iepuraşul

18-19 Modelare baloane

20-21 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

19 aprilie, sâmbătă

Programul târgului: 12:00-21:00

12-20 Atelier activităţi tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

12-16 Picturi pe faţă

12-16 Atelier Origami- Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

12-16 Pictură pe figurine de ipsos

12-16 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

12-13 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

13-14 Întâlnire cu Iepuraşul

13-14 Pictează Oul Gigantic

15-16 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-17 Întâlnire cu Iepuraşul

16-17 Baby yoga

16-19 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

16-19 Atelier de modelare a lutului – ateliere meşteşugăreşti

16-20 Ateliere pictură pe sticlă şi pânză

16-20 Activităţi sportive – fotbal

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

17-18 Spectacol teatru – Profu’ Trăsnit cu Şerban Borda

17-18 Pictură pe faţă

18-19 Atelier de ţesut – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

19-20 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

19-20 Baloane modelate

20-21 Atelier distractiv de colorat

20 aprilie, duminică

Programul târgului: 12:00- 21:00

12-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

12-16 Atelier Origami – Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

12-16 Pictură pe figurine de ipsos

12-16 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

12-16 Picturi pe faţă

13-14 Întâlnire cu iepuraşul

13-14 Pictează Oul Gigantic

14-15 Spectacol teatru – ŞŞŞŞT! Silent Comedy cu Şerban Borda

16-17 Întâlnire cu Iepuraşul

16-17 Baby yoga

16-19 Atelier împâslire a lânii – ateliere meşteşugăreşti

16-19 Atelier de modelare a lutului – ateliere meşteşugăreşti

16-20 Ateliere pictură pe sticlă şi pânză

16-20 Activităţi sportive – fotbal

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

18-19 Atelier de ţesut – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

19-20 Ateliere de creaţie cu nisip kinetic

19-20 Baloane modelate

21 aprilie, luni

Programul târgului: 12:00- 21:00

12-20 Atelier de tâmplărie – ateliere meşteşugăreşti

12-16 Picturi pe faţă

12-13 Atelier de ţesut – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

12-16 Atelier Origami- Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România

12-16 Pictură pe figurine de ipsos

12-16 Jocuri interactive cu obiecte de lemn pentru copii şi adulţi

13-14 Întâlnire cu Iepuraşul

13-14 Pictează Oul Gigantic

15-16 Atelier de mărgelit – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

16-17 Întâlnire cu Iepuraşul

16-17 Baby yoga

16-19 Atelier împâslire a lânii – Ateliere meşteşugăreşti

16-19 Atelier de modelare a lutului – Ateliere meşteşugăreşti

16-20 Ateliere pictură pe sticlă şi pânză

17-18 Atelier încondeiat ouă – Centrul de Cultură al Judeţului Bihor

18-19 Întâlnire cu Iepuraşul

19-20 Atelier distractiv – modelare nisip kinetic

19-20 Baloane modelate