Swiatek explică prăbușirea din decisiv: Cum poți pierde un set cu 6-0 în calitate de multiplă campioană la Roland Garros

Seria formidabilă de 26 de victorii consecutive de la Roland Garros s-a oprit pentru Iga Swiatek, poloneza suferind o înfrângere dureroasă contra marii rivale Aryna Sabalenka în semifinale. Fosta lideră mondială a cedat decisivul cu un neverosimil 6-0, iar după a mărturisit că și-a pierdut intensitatea, dar și busola.

Campioană de trei ori în ultimele patru ediții de la Paris, Swiatek a cedat în semifinale contra Arynei Sabalenka, scor 6-7(1), 6-4, 0-6, iar înfrângerea a marcat sfârșitul unei serii remarcabile de 26 de victorii consecutive de la Roland Garros pentru poloneză.

Mai șocant decât pierderea trofeului a fost însă modul în care s-a încheiat partida: un set decisiv pierdut la zero, în doar 24 de minute.

Rezumatul partidei dintre Sabalenka și Swiatek din semifinalele Roland Garros 2025

La conferința de presă, Swiatek a oferit o analiză lucidă a celor întâmplate.

„Am ratat câteva backhand-uri la începutul setului 3 și apoi ea mi-a citit serviciul foarte bine. Mi-am pierdut din intensitate și nu am putut reveni.

În decisiv a fost ca în primul set. Ea și-a folosit șansele, eu n-am reușit să continui ce făcusem bine. Nu e vorba doar de scor. Am jucat slab, dar și ea a fost imprevizibilă.

Ea a jucat extrem de agresiv și la limită. Mi-a fost greu să intru în raliuri. În decisiv, jocul a fost iar prea rapid și nu m-am putut adapta”, a concluzionat Iga Swiatek.

Iga Swiatek’s 26 match win streak at Roland Garros comes to an end.

The 2nd longest winning streak at this event of all-time.

4 Roland Garros titles.

3 consecutive Roland Garros titles.

And she’s only 24 years old.

She is the best clay court player we’ve seen in decades… pic.twitter.com/fypgcW3Zvp

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2025