SURSE Violeta Alexandru, Clotilde Armand, Cristian Ghinea și Claudiu Năsui, printre competitorii din USR București pentru un post de parlamentar. Tensiuni din cauza modului de desemnare a candidaților

57 de membri USR s-au înscris în cursa internă a USR București pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare din 1 decembrie, potrivit informațiilor G4Media. Printre competitori se numără Clotilde Armand, Cristian Ghinea, Claudiu Năsui și alți parlamentari, dar și Violeta Alexandru, proaspăt venită din Forța Dreptei. Lista finală va fi stabilită marți, într-o ședință la care votează doar 50 de delegați. Mai multe voci din partid contestă însă modul de desemnare a candidaților stabilit de Vlad Voiculescu, șeful USR București.

Ședința decisivă a USR București va avea loc marți, 3 septembrie, la Palatul Parlamentului

De ce e contestat sistemul de desemnare? Nemulțumiții din partid susțin că o organizație mare precum USR București, cea mai mare din țară, nu își poate desemna lista de candidați la parlamentare cu votul a doar 50 de delegați aleși de șefii organizațiilor de sector. Ei cer fie un vot universal – adică toți membrii USR București să voteze lista, fie un număr semnificativ mai mare de delegați.

Unul dintre cei nemulțumiți este Radu Mihaiu, actual primar al Sectorului 2, care a pierdut alegerile locale în fața PSD-istului Rareș Hopincă.

”Eu susțin că ar fi util ca lista la parlamentare să fie stabilită să fie votul tuturor membrilor. Procedura de acum e însă cu doar 50 de membri. Nu vreau să dezvolt public subiectul, voi discuta în intern”, a răspuns Radu Mihaiu la întrebarea G4Media.

Alți membri care contestă modul de organizare au preferat să rămână anonimi. ”Pare că acum prea multă democrație internă strică. Dar, în alte momente, aceleași personaje care organizează acum vot cu doar 50 de delegați cereau vot universal, pentru că părea că le este favorabil. Așa s-a întâmplat la votul pentru desemnarea listei de consilier generali la alegerile locale precedente”, a declarat un membru vechi al organizației USR București.

Despre aceste tensiuni interne a scris și Digi24.

Vlad Voiculescu, președintele USR, a respins acuzațiile. Într-un răspuns pentru G4Media, el a declarat că ”așa spune statutul partidului. Am pus 50 de delegați, așa cum a fost la ultimele alegeri pentru CGMB în 2024 și pentru parlamentare din 2020. La USR a fost dintotdeauna cu delegați, cu o singură excepție, alegerile pentru CGMB în 2020. Votul universal sună bine, dar înseamnă că nu mai ții cont de votul românilor. În general trebuie să ții cont de numărul de voturi aduse la alegeri de fiecare organizație. Nici nu poți face vot universal fără să schimbi statutul. Statutul ne spune clar cine e responsabil pentru luarea deciziilor. În acest context, e imposibil de pus în practică votul universal”.

Și președinta USR, Elena Lasconi, a avut o tentativă de a schimba modul în care sunt desemnați de către filialele județene candidații la parlamentare. Acum, potrivit statutului USR, candidații la alegerile parlamentare sunt desemnați de Conferința organizației județene, un for de conducere format din delegaţi ai tuturor filialelor locale din respectivul județ (sau din sectoare, în cazul Bucureștiului).

Lasconi a lansat un referendum intern prin care a întrebat membrii partidului dacă vor ca aceste liste de candidați să fie decise prin votul delegaților ca acum, sau prin votul tuturor membrilor respectivei organizații. Elena Lasconi a renunțat însă la consultarea internă după doar câteva zile, pe motiv că au răspuns prea puțini membri de partid.

Un alt motiv de nemulțumire în rândul unor membri ai USR București e înscrierea în cursa internă a Violetei Alexandru, fost ministru al Muncii în guvernul Orban și fost ministru al Dialogului Social în guvernul Cioloș din 2016. Ea s-a înscris joia trecută în organizația USR București, iar în week-end și-a depus candidatura pentru lista la europarlamantare.

Voiculescu a respins și aceste critici și a spus că ”salut venirea în USR a Violetei Alexandru. Am avut ocazia să lucrez cu ea în guvernul din 2016, și când a fost președinte PNL București. În alianță cu ea am reușit să punem patru primari în București în 2020. Colaborarea a fost mai mult decât decentă. Are voie să candideze și și-a depus candidatura”.

Iată lista candidaților în competiția internă din USR pentru un post de parlamentar.

Alexandru Violeta

Apostol Alin Gabriel

Armand Clotilde

Arsu Alin lonut

Badea Mihai Alexandru

Bal Lucinia Lenuta

Barbulescu Sorin Costinel

Brumaru Elena Adriana

Buzoianu Diana Anda

Capraroiu Aurelia-Mihaela

Chitu Alexandru Cristinel

Coman Stefan Crisan

Constantin Mihai

Covaci Florin

Curca Adrian

Dalcaran Silviu

Dimitriu Alexandru Paul

Dinica Silvia

Dragusin Laurentiu

Dumitru Constantin

Ghica Cristian

Ghinea Cristian

Gologan Paul Theodor

lordache Sabo Anca Alexandra

lordachita Irina

Irimiea Laura-Mihaela

Jurubita Raoul

Lambrinoc Laurentiu

Mihai Alexandru

Mihaiu Radu

Mocanu Nelu

Moraru Andreea luliana

Munteanu Dragos

Nasui Claudiu

Neagu Denisa Elena

Negoita loan

Nicorescu Nicorel

Nitulescu Gabriela-Cristina

Palarie Stefan

Pop Tudor-Rares

Pop Alina

Pruna Cristina Madalina

Reniut Anamaria-Naomi

Rugina Florin

Saca Petru

Săniuță Adina

Seidler Cristian Gabriel

Spataru Simona

Stan Andrei Valentin

Stancu Stefan Dragos

Stoian Teodora

Stoica Diana

Stoica Alin-Bogdan

Strambei Constantin Horia

Stroescu Marius

Stefanescu Cristina

Toiu Oana Silvia