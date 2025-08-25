SURSE Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că acesta ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale
Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că acesta ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale. Reclamația a fost făcută de „Justițiarul de Berceni”, iar un clip video în care Popescu discuta cu poliția a fost postat pe contul de TikTok al acestuia.
@justitiaruldebercenireal Ups #justitiaruldeberceni ♬ original sound – Justițiarul de Berceni
La fața locului, în Sectorul 3, s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, care au discutat cu cele două persoane.
Ulterior, Sebastian Popescu a fost dus la audieri, pentru verificări suplimentare.
