SUA și Canada interceptează, în premieră, bombardiere rusești și chineze care operau împreună în apropiere de Alaska

Comandamentul nord-american de apărare aerospațială a interceptat miercuri două bombardiere rusești și două chineze care zburau în apropiere de Alaska, un oficial american afirmând că este pentru prima dată când cele două țări au fost interceptate în timp ce operau împreună în această regiune, scrie CNN.

Bombardierele au rămas în spațiul aerian internațional în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din Alaska și „nu au fost considerate o amenințare”, potrivit unei declarații a NORAD.

NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024