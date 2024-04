STUDIU Vulpea ar fi putut fi cândva cel mai bun prieten ai omului/ Mormântul străvechi al unui vânător-culegător dezvăluie noi detalii despre domesticirea animalelor sălbatice de către om

Într-un mormânt străvechi din ceea ce este acum nord-vestul Argentinei, o persoană a fost îngropată cu un companion canin – dar acest prieten animal nu era un câine, potrivit unei noi cercetări. Înmormântarea conținea scheletul unui animal care este posibil să fi concurat cândva cu câinii pentru afecțiunea umană: o vulpe, scrie CNN.

Oamenii și câinii au o istorie îndelungată. Relația dintre cele două specii este veche de zeci de mii de ani. Cu toate acestea, o nouă analiză a dovezilor dintr-o înmormântare din Patagonia, care datează de aproximativ 1.500 de ani, sugerează o legătură la fel de strânsă între un vânător-culegător din sudul Americii de Sud și o specie dispărută de vulpe, Dusicyon avus.

Arheologii au descoperit inițial scheletul aproape complet al lui D. avus îngropat alături de un om la Cañada Seca, un sit din nordul Patagoniei, în 1991. Nu existau urme de tăieturi pe oase, deci vulpea nu fusese mâncată, a declarat Dr. Ophélie Lebrasseur, cercetător în cadrul Școlii de Arheologie a Universității Oxford din Marea Britanie.

O analiză aprofundată a ADN-ului antic și datarea cu radiocarbon a confirmat specia și vârsta vulpii, iar examinarea colagenului din rămășițele vulpii a arătat că aceasta a mâncat aceeași mâncare ca și acest grup de oameni. Împreună cu plasarea scheletului în mormânt, dieta animalului sugerează că vulpea era îmblânzită și este posibil să fi fost ținută ca animal de companie, au raportat miercuri oamenii de știință în revista Royal Society Open Science.

Descoperirea se adaugă la un număr tot mai mare de dovezi din situri funerare de pe alte continente care indică faptul că vulpile individuale au fost îmblânzite de oameni și au împărtășit o legătură bazată pe camaraderie.

Vulpea și societatea de vânători-culegători

D. avus a trăit din Epoca Pleistocenă (2,6 milioane până la 11.700 de ani) până în Holocen, dispărând în urmă cu aproximativ 500 de ani. Avea aproximativ dimensiunea unui ciobănesc german modern, dar era mult mai puțin voluminoasă, cu o greutate de aproximativ 15 kilograme.

„În general, Dusicyon avus are o dietă carnivoră”, a declarat Lebrasseur, care a condus studiul împreună cu Dr. Cinthia Abbona, cercetător la Consiliul Național de Cercetare Științifică și Tehnică din Argentina. Însă, atunci când cercetătorii au testat scheletul de vulpe de la înmormântare, au descoperit că dieta sa era mai puțin carnivoră decât se așteptau și mai asemănătoare cu cea a oamenilor.

„Asta sugerează fie că era hrănită de comunitate, fie că se afla în jurul comunității și se hrănea cu resturile din bucătărie”, a declarat Lebrasseur pentru CNN. „Ar sugera că există o relație mai strânsă și o integrare a canidului în societate”.

Noțiunea de vulpi ca animale de companie în America de Sud se aliniază cu dovezile din alte înmormântări de vulpi din Europa și Asia, a declarat Dr. Aurora Grandal-d’Anglade, paleobiolog la Universidade da Coruña din Spania. Grandal-d’Anglade, care nu a fost implicată în noul studiu, a descris anterior morminte din Epoca Bronzului din Peninsula Iberică care includeau zeci de câini și patru vulpi îngropate alături de oameni. Cercetătorii au descoperit că vulpile fuseseră aranjate la fel ca și câinii, ceea ce sugerează că și acestea erau tovarăși pentru oameni.

„Nu există niciun motiv pentru care vulpile nu ar putea fi domesticite”, a declarat Grandal-d’Anglade pentru CNN. „Știm că oamenii din multe societăți complet diferite țin adesea animale domestice (nu doar canide, ci și maimuțe, păsări, reptile, de exemplu) pur și simplu ca animale de companie. Privite din această perspectivă, apar tot mai multe situri în care vulpile par să fi jucat rolul de animale de companie”.

Descoperirea D. avus într-un mormânt uman a fost surprinzătoare dintr-un alt motiv – deși specia a fost cândva răspândită în sudul Americii de Sud, până acum era necunoscută în această parte a Patagoniei. Vânătorii-culegători care trăiau în regiune stăteau nu se îndepărtau mai mult de 70 de kilometri de casă, așa că probabil că au întâlnit vulpea prietenoasă în acest perimetru, potrivit studiului.

„Dusicyon avus trebuie să fi făcut parte din vecinătatea apropiată, pentru a se putea integra în comunitate”, a declarat Lebrasseur.

De asemenea, analiza a făcut lumină și asupra a ceea ce a dus vulpile la dispariție – sau mai degrabă, ceea ce nu a dus la dispariție. O ipoteză a sugerat că vulpile s-au încrucișat cu câinii pe care coloniștii europeni i-au introdus în America de Sud, iar această încrucișare a dus la asimilarea vulpilor. Dar ADN-ul descoperit spune o poveste diferită, au raportat autorii studiului.

„Pe baza a ceea ce am reușit să recuperăm și a tehnicii pe care am dezvoltat-o la Oxford în urmă cu câțiva ani, am putut sugera că hibridarea dintre câinii domestici și Dusicyon avus nu ar fi fost capabilă să producă urmași fertili”, a declarat Lebrasseur.

Cu toate acestea, este încă posibil ca câinii să nu fi fost complet nevinovați în declinul vulpilor. Cu o dietă similară cu cea a lui D. avus, este posibil ca și câinii să fi contribuit la accelerarea extincției vulpilor, din cauza competiției pentru mâncare. De asemenea, câinii ar fi putut purta și transmite boli care au îmbolnăvit vulpile, a adăugat Lebrasseur.

Experții explică adesea domesticirea câinilor ca fiind ceva ce s-a întâmplat pentru că oamenii și-au dat seama că pot pune câinii să lucreze ca vânători sau păstori, a spus Grandal-d’Anglade. Dar scheletul D. avus de la Cañada Seca și alte înmormântări de vulpi sugerează că un animal nu trebuia să fie un lucrător util pentru a fi îngrijit de oameni – putea fi pur și simplu un prieten.

„Proliferarea canidelor din diferite specii în relații strânse cu oamenii pare să indice că, în principiu, era o relație de afecțiune, de prietenie”, a spus Grandal-d’Anglade. „Faptul că le găsim în atât de multe societăți diferite și pe diferite continente indică faptul că păstrarea animalelor pentru companie, și nu doar ca animale de muncă sau de carne, este o trăsătură ancestrală a omului.”