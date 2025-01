STUDIU Creșterea spațiilor acoperite cu copaci ar putea preveni mii de decese cauzate de insulele de căldură urbane în Europa

Un studiu de modelare care analizează date din 93 de orașe europene arată că peste 4% din mortalitatea din lunile de vară este cauzată de temperaturile mai ridicate din zonele urbane, iar o treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin plantarea de copaci, care ar reduce temperaturile cu până la 1,5°C.

Studiul a estimat că 6.700 de decese premature înregistrate în vara anului 2015 ar putea fi atribuite efectelor insulelor de căldură urbane. Din acestea, 2.644 ar fi putut fi evitate prin creșterea acoperirii cu arbori la 30% din spațiile urbane, ceea ce ar reduce semnificativ riscurile asociate cu valurile de căldură și bolile cardiorespiratorii. Cele mai afectate orașe sunt cele din sudul și estul Europei, care ar beneficia cel mai mult de pe urma unei astfel de intervenții.

Studiul publicat în The Lancet și condus de Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) indică plantarea de copaci ca metodă principală de reducere a temperaturilor și ameliorare a sănătății publice, însă cercetătorii menționează că aceasta ar trebui combinată cu alte soluții, cum ar fi acoperișurile verzi și materialele reflectorizante, pentru a obține cele mai bune rezultate. În plus, autorii atrag atenția asupra importanței menținerii și îngrijirii copacilor existenți, având în vedere timpul necesar pentru creșterea acestora.

„Este esențial ca factorii de decizie locali să înțeleagă beneficiile integrării zonelor verzi în orașe pentru a crea medii urbane mai durabile, mai rezistente și sănătoase. Creșterea acoperirii cu arbori a zonelor urbane nu doar că reduce riscurile de căldură, dar are și beneficii suplimentare, cum ar fi îmbunătățirea sănătății mentale și fizice a locuitorilor”, a explicat Mark Nieuwenhuijsen, directorul Inițiativei de Planificare Urbană, Mediu și Sănătate la ISGlobal.

Pe măsură ce schimbările climatice devin tot mai evidente, studiul oferă informații pentru viitoarele politici de adaptare urbană, respectiv necesitatea acțiunilor imediate pentru reducerea riscurilor de sănătate asociate cu încălzirea urbană. Un alt studiu publicat recent arată că capitala României, alături de orașe din țări mediteraneene, este în top 10 orașe europene unde mortalitatea crește până la sfârșitul secolului.

Bucureștiul, ca multe alte mari orașe, se confruntă cu fenomenul de insulă de căldură urbană (urban heat island effect), care face ca temperaturile în oraș să fie mult mai ridicate decât în zonele rurale înconjurătoare. Pentru a reduce efectele temperaturilor extreme și a spori confortul termic al locuitorilor, la presiunea societății civile și a profesorilor în silvicultură s-a reușit introducerea în legislația națională privind Codul silvic conceptul de centuri verzi, prima dintre acestea fiind creată în jurul Bucureștiului, Centura Verde București-Ilfov.

Materialul publicat de ISGlobal – Barcelona Institute for Global Health.

Alte știri de mediu:

Bucureștiul, printre orașele europene cu cel mai mare număr de decese cauzate de căldura extremă până în 2099, conform unui nou studiu climatic

VIDEO Poluare în Ilfov, pe Râul Vlăsia, în preajma spitalului SRI care se extinde cu corpuri noi în plină Pădure Balotești/ Au fost observate deversări de ape uzate, pete de ulei, dar și deșeuri de construcții/ Reacția SRI

Defrișare de copaci pe o suprafață longitudinală din Pădurea Băneasa, operată fără aviz de mediu și tăinuită prin „secret de serviciu” de către Romsilva