Studiu: Cel mai costisitor aspect în creșterea unui copil este educația

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research a abordat motivațiile, percepțiile și sentimentele românilor cu privire la rolul de părinte, precum și provocările asociate creșterii copiilor în societatea modernă.

Principalele concluzii ale raportului:

56% dintre părinții români declară că dinamica familiei s-a îmbunătățit odată cu apariția copiilor, în timp ce 28% consideră că aceasta s-a înrăutățit.

Cele mai costisitoare aspecte în creșterea unui copil includ educația (72%), hainele și încălțămintea (66%), alimentația (59%) și activitățile extrașcolare (53%).

Conform rezultatelor celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research, 65% dintre români consideră că a avea doi copii reprezintă situația ideală, în timp ce 12% ar prefera să aibă un singur copil.

Cu toate acestea, datele relevă că realitatea se îndepărtează de ideal, majoritatea românilor care sunt și părinți având un singur copil (56%). Această tendință este mai pronunțată în mediul urban (61% vs. 49% în mediul rural), pe când în mediul rural, procentul părinților cu doi copii este semnificativ mai ridicat (38% vs. 32% în mediul urban).

În plus, în contextul unei societăți marcate de modernitate, schimbări și incertitudini, tot mai mulți tineri amână decizia de a deveni părinți. Astfel că, 29% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 de ani au copii, procentul crescând doar până la 54% în cazul celor cu vârste cuprinse între 25-34 de ani.

Majoritatea părinților români (56%) declară că dinamica familiei s-a îmbunătățit odată cu apariția copiilor, 28% consideră că s-a înrăutățit, în timp ce pentru 16% a rămas neschimbată.

Dintre părinții care afirmă că dinamica familiei s-a înrăutățit după apariția copiilor (28%), observăm că dificultățile sunt resimțite în mai mare măsură de femei (35% față de 17% în cazul bărbaților), de părinții tineri cu vârste între 25-34 de ani (39%) și de cei cu copii mici între 0-6 ani (37%).

Când hotărăsc dacă vor copii sau nu, românii sunt influențați în principal de motivații precum dorința personală de a avea copii (46%), stabilitatea financiară (27%), starea de sănătate (24%) sau cariera și dezvoltarea personală (17%).

În funcție de gen, se observă că dorința de a avea sau nu copii este mai pronunțată la femei (51% vs. 40% bărbați), în timp ce stabilitatea financiară este semnificativ mai importantă pentru bărbați (31% vs. 23% femei). În plus, părinții sunt motivați în principal de dorința personală de a avea copii (64%), în timp ce pentru cei fără copii, aspecte precum stabilitatea financiară (34%) sau cariera și dezvoltarea personală (27%) sunt mai relevante.

În ceea ce privește evaluarea unui cost mediu lunar pentru creșterea unui copil, opiniile sunt variate. Astfel, 36% dintre români estimează o medie de peste 2000 RON, 33% o medie cuprinsă între 1000 și 2000 RON, în timp ce 28% menționează un cost cuprins între 500 și 1000 RON.

În funcție de caracteristicile demografice, femeile (41% vs. 31% bărbați) și rezidenții din mediul urban (39% vs. 32% mediul rural) consideră în mai mare măsură că este necesar un venit lunar de peste 2000 RON pentru a crește un copil.

Cele mai costisitoare aspecte în creșterea unui copil includ educația (72%), hainele și încălțămintea (66%), alimentația (59%) și activitățile extrașcolare (53%). Cei cu venituri mari, peste 8000 RON, menționează într-o proporție semnificativ mai mare activitățile extrașcolare ca fiind cele mai costisitoare în creșterea unui copil (63% vs. 53% total eșantion).